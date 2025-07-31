Девушка заблудилась ночью в горах Бурятии в поисках любви

Спасатели Бурятии пришли на помощь заблудившейся молодой девушке, которая заблудилась во время спуска с пика Любви – популярного туристического объекта в поселке Аршан Тункинского района.

- В ночь с 30 на 31 июля оперативному дежурному Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступило сообщение о том, что девушка, поднявшаяся на пик Любви, во время спуска с наступлением темноты сбилась с пути, запаниковала и обратилась за помощью. Оперативно на место выехала группа спасателей. Время в пути до предполагаемого места нахождения туристки составляло около трех часов, - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Несмотря на ночное время и сложность рельефа, девушку оперативно нашли. Ей оказали необходимую помощь и вывели в помелок Аршан. От предложенной медицинской помощи туристка отказалась, сообщив, что чувствует себя хорошо.

- Этот инцидент еще раз подчеркивает важность соблюдения мер предосторожности во время туристических походов, особенно в горной местности. Рекомендуем всегда иметь при себе средства связи, запас воды и еды, а также тщательно изучать маршрут и ориентироваться на местности. При планировании походов не забудьте зарегистрироваться в МЧС: forms.mchs.gov.ru/registrati. В случае возникновения чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру единой службы спасения «112», - добавили в БРПСС.

Фото: loon.site