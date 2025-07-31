Общество 31.07.2025 в 10:50
Со дна Байкала подняли утюг, дрон и искусственную елку
Дайверы провели под водой 145 часов
Текст: Карина Перова
На Байкале завершилась недельная экспедиция по подъему со дна озера затонувших рыболовных сетей. Водолазы прошли западный берег от мыса Соболева до Култука, установив глубинные рекорды. Об этом рассказали в ассоциации «Байкал без пластика».
Всего дайверы совершили 36 погружений, проведя под водой 145 часов. Результат впечатляет: если в прошлом году они выловили 73 сети, длиной 4,2 км, то в этом – целых 115, длиной 14 км.
«Затонувшие сети – ловушка для байкальских рыб, нерп, губок. Они разлагаются на микропластик и становятся рассадником бактерий. Это реальная угроза экосистеме», - пояснили в ассоциации.
Также среди «улова»: дрон, чугунный утюг, 20-метровая деревянная лодка, искусственная елка, советские радиодетали и многое другое.
Фото: ТГ-канал «Байкал без пластика»
Всего дайверы совершили 36 погружений, проведя под водой 145 часов. Результат впечатляет: если в прошлом году они выловили 73 сети, длиной 4,2 км, то в этом – целых 115, длиной 14 км.
«Затонувшие сети – ловушка для байкальских рыб, нерп, губок. Они разлагаются на микропластик и становятся рассадником бактерий. Это реальная угроза экосистеме», - пояснили в ассоциации.
Также среди «улова»: дрон, чугунный утюг, 20-метровая деревянная лодка, искусственная елка, советские радиодетали и многое другое.
Фото: ТГ-канал «Байкал без пластика»
ТегиБайкал рыболовные сети дайверы