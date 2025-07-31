Со дна Байкала подняли утюг, дрон и искусственную елку

На Байкале завершилась недельная экспедиция по подъему со дна озера затонувших рыболовных сетей. Водолазы прошли западный берег от мыса Соболева до Култука, установив глубинные рекорды. Об этом рассказали в ассоциации «Байкал без пластика».Всего дайверы совершили 36 погружений, проведя под водой 145 часов. Результат впечатляет: если в прошлом году они выловили 73 сети, длиной 4,2 км, то в этом – целых 115, длиной 14 км.«Затонувшие сети – ловушка для байкальских рыб, нерп, губок. Они разлагаются на микропластик и становятся рассадником бактерий. Это реальная угроза экосистеме», - пояснили в ассоциации.Также среди «улова»: дрон, чугунный утюг, 20-метровая деревянная лодка, искусственная елка, советские радиодетали и многое другое.Фото: ТГ-канал «Байкал без пластика»