Общество 31.07.2025 в 10:50

Со дна Байкала подняли утюг, дрон и искусственную елку

Дайверы провели под водой 145 часов
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Текст: Карина Перова
Со дна Байкала подняли утюг, дрон и искусственную елку
На Байкале завершилась недельная экспедиция по подъему со дна озера затонувших рыболовных сетей. Водолазы прошли западный берег от мыса Соболева до Култука, установив глубинные рекорды. Об этом рассказали в ассоциации «Байкал без пластика».

Всего дайверы совершили 36 погружений, проведя под водой 145 часов. Результат впечатляет: если в прошлом году они выловили 73 сети, длиной 4,2 км, то в этом – целых 115, длиной 14 км.

«Затонувшие сети – ловушка для байкальских рыб, нерп, губок. Они разлагаются на микропластик и становятся рассадником бактерий. Это реальная угроза экосистеме», - пояснили в ассоциации.

Также среди «улова»: дрон, чугунный утюг, 20-метровая деревянная лодка, искусственная елка, советские радиодетали и многое другое.

Фото: ТГ-канал «Байкал без пластика»
Теги
Байкал рыболовные сети дайверы

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