Бойцам СВО передали свыше 100 кг помощи от Бурятской таможни

Бурятские таможенники передали в зону СВО очередную посылку с помощью. На этот раз в минобороны РФ отправился изъятый на таможенном посту и конфискованный судом товар – почти четыре тысячи пар прорезиненных рабочих перчаток на сумму свыше 46 тысяч рублей.

Как сообщили в Бурятской таможне, вес посылки составил более 110 кг. Столь необходимые резиновые перчатки помогут бойцам копать укрепления, оборудовать позиции, производить какие-то работы с древесиной, металлом, разными конструкциями или чинить технику и при всем этом сохранить руки в целости и сохранности.

- Бурятская таможня на постоянной основе взаимодействует с Министерством обороны Российской Федерации, передавая конфискованные товары и имущество в помощь участникам СВО. Также как и многие другие граждане России мы желаем скорейшего приближения Победы. Уверен, что наша помощь важна для ребят на передовой и точно им пригодится, – подчеркнул и.о. начальника Бурятской таможни Евгений Викторович Данилов.

Фото: Бурятская таможня