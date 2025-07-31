Общество 31.07.2025 в 11:12

Бойцам СВО передали свыше 100 кг помощи от Бурятской таможни

В посылке находится свыше 4-х тысяч пар защитных перчаток
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Текст: Елена Кокорина
Бойцам СВО передали свыше 100 кг помощи от Бурятской таможни

Бурятские таможенники передали в зону СВО очередную посылку с помощью. На этот раз в минобороны РФ отправился изъятый на таможенном посту и конфискованный судом товар – почти четыре тысячи пар прорезиненных рабочих перчаток на сумму свыше 46 тысяч рублей.

Как сообщили в Бурятской таможне, вес посылки составил более 110 кг. Столь необходимые резиновые перчатки помогут бойцам копать укрепления, оборудовать позиции, производить какие-то работы с древесиной, металлом, разными конструкциями или чинить технику и при всем этом сохранить руки в целости и сохранности.

- Бурятская таможня на постоянной основе взаимодействует с Министерством обороны Российской Федерации, передавая конфискованные товары и имущество в помощь участникам СВО. Также как и многие другие граждане России мы желаем скорейшего приближения Победы. Уверен, что наша помощь важна для ребят на передовой и точно им пригодится, – подчеркнул и.о. начальника Бурятской таможни Евгений Викторович Данилов.

Фото: Бурятская таможня

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