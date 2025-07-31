Общество 31.07.2025 в 11:20
«Назвала придурком и ушла»
В Новосибирске инвалид обвинил водителя троллейбуса в оскорблении
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске у инвалида-колясочника произошел конфликт с водителем троллейбуса. Инцидент случился днем 29 июля.
Как сообщает КП-Новосибирск, 48-летний Евгений Мамонтов в инвалидном кресле с 2014 года. Мужчина попал в ДТП и сломал шею. Сейчас он передвигается на электрической коляске.
- Днем я был на остановке «Глобус». Увидел, что подъезжает троллейбус, помахал водителю, обозначил, что поеду с ним. Женщина за рулем сначала не отреагировала на меня. Я подъехал к ее кабине, она начала метаться, будто хотела уехать. В итоге она вышла и пошла открывать пандус, - рассказал Евгений.
По словам мужчины, водитель долго пыталась что-то открутить отверткой, в итоге смогла открыть пандус.
- Я развернулся, включил гусеницы и начал заезжать на платформу. Водитель молча отошла в сторону и наблюдала. Пока я заезжал, то что-то в пандусе щелкнуло, но я подумал, что это был звук от моей коляски. Водитель подошла собирать его, на меня посмотрела, сказала: «Придурок» и ушла, - описывает сибиряк.
Евгений был в шоке. Сначала растерялся, но когда водитель вернулась к открытым дверям, чтобы по-другому закрепить пандус, он включил камеру и стал снимать происходящее. В кадр попал следующий диалог:
- Почему вы меня оскорбляете? – задает вопрос Евгений.
- Оставьте меня в покое! – отвечает водитель.
- Проверять надо машину, прежде чем на линию выходите.
- Мне рассказать вам, что надо делать? Я же сказала, оставьте меня в покое. Вы сломали мне пандус своим устройством.
Однако Евгений уверен, что он не мог ничего сломать своей коляской.
- Я думаю, что пандус мог сломаться, потому что водитель не опустила подвеску троллейбуса, чтобы уменьшить угол подъема на коляске по пандусу. Она его просто выкинула, и из-за веса коляски его могло сбоку оторвать. Я заезжал посередине, - рассуждает Евгений.
Мужчина записался на прием к прокурору города: он планирует рассказать о проблемах с пандусами в общественном транспорте и о своей ситуации.
Как сообщает КП-Новосибирск, 48-летний Евгений Мамонтов в инвалидном кресле с 2014 года. Мужчина попал в ДТП и сломал шею. Сейчас он передвигается на электрической коляске.
- Днем я был на остановке «Глобус». Увидел, что подъезжает троллейбус, помахал водителю, обозначил, что поеду с ним. Женщина за рулем сначала не отреагировала на меня. Я подъехал к ее кабине, она начала метаться, будто хотела уехать. В итоге она вышла и пошла открывать пандус, - рассказал Евгений.
По словам мужчины, водитель долго пыталась что-то открутить отверткой, в итоге смогла открыть пандус.
- Я развернулся, включил гусеницы и начал заезжать на платформу. Водитель молча отошла в сторону и наблюдала. Пока я заезжал, то что-то в пандусе щелкнуло, но я подумал, что это был звук от моей коляски. Водитель подошла собирать его, на меня посмотрела, сказала: «Придурок» и ушла, - описывает сибиряк.
Евгений был в шоке. Сначала растерялся, но когда водитель вернулась к открытым дверям, чтобы по-другому закрепить пандус, он включил камеру и стал снимать происходящее. В кадр попал следующий диалог:
- Почему вы меня оскорбляете? – задает вопрос Евгений.
- Оставьте меня в покое! – отвечает водитель.
- Проверять надо машину, прежде чем на линию выходите.
- Мне рассказать вам, что надо делать? Я же сказала, оставьте меня в покое. Вы сломали мне пандус своим устройством.
Однако Евгений уверен, что он не мог ничего сломать своей коляской.
- Я думаю, что пандус мог сломаться, потому что водитель не опустила подвеску троллейбуса, чтобы уменьшить угол подъема на коляске по пандусу. Она его просто выкинула, и из-за веса коляски его могло сбоку оторвать. Я заезжал посередине, - рассуждает Евгений.
Мужчина записался на прием к прокурору города: он планирует рассказать о проблемах с пандусами в общественном транспорте и о своей ситуации.
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