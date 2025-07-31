Общество 31.07.2025 в 11:54

В Бурятии рассказали, как себя чувствует «мигрировавший» соболь

За две недели зверек успел адаптироваться к новому жилищу
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Текст: Карина Перова
В Бурятии рассказали, как себя чувствует «мигрировавший» соболь
В Бурятии рассказали, как себя чувствует на новом месте малыш-соболь по кличке Байкал. Зверька переселили из Байкальского заповедника в Тункинский национальный парк.

Он уже две недели находится в музее «Природы и Человека» села Кырен и успел адаптироваться к новому жилищу.

«В прохладные дни Байкал особенно активен и полон энергии, готов играть и бегать. Однако в жаркую погоду предпочитает отдых и появляется лишь тогда, когда хочет подкрепиться вкусной едой», - отметили в Тункинском нацпарке.

Специалисты подчеркивают, что продолжительность жизни соболя может достигать 20 лет. Голос животного похож на урчание кошки. Их детенышей называют щенками.

Во времена правления Екатерины II чеканилась «сибирская» монета в 10 копеек с изображением соболей. Зверек изображен на гербах многих сибирских городов: Иркутска, Новосибирска, Енисейска, Екатеринбурга, Кургана, а также на гербах Новосибирской, Свердловской и Тюменской областей.

Фото: Тункинский национальный парк
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соболь Тункинский нацпарк

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