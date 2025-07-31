В Улан-Удэ до конца лета перекроют участок дороги на Смолина

В столице Бурятии с 4 августа перекроют один из участков дороги по улице Смолина – рядом с бизнес-центром Greenwich. В «Улан-Удэстройзаказчике» пояснили, что это связано с реконструкцией инженерных сетей.Так, по новой временной схеме водителям, направляющимся в сторону остановки «Баня», придется объезжать по встречке. А в сторону Виадука объезд организуют через улицу Ранжурова. Это коснется и общественного транспорта.Ремонтные работы на сетях продлятся ориентировочно до конца лета. Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах и следовать согласно установленным временным дорожным знакам.Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ