Общество 31.07.2025 в 12:29
В Бурятии посетители парка два дня не смогут справлять нужду
Старый туалет там убрали, а новый еще не поставили
Текст: Андрей Константинов
Жители Гусиноозерска обратили внимание на некомфортную ситуацию в центральном парке города. Там на днях снесли туалет.
«Куда теперь при нужде ходить? Дети не могут терпеть, как взрослые, да и нам иногда приходилось ходить в уличный туалет», - задали вопрос властям местные жители в телеграм-канале «Селенга-инфо.24/7».
В ответ в администрации города сообщили, что на старый туалет периодически поступали жалобы, поэтому его решили убрать. Новый туалет пообещали установить в течение двух дней. К слову, его поставят в другом месте парка.
Напомним, ранее дорогостоящий туалет «потеряли» жители Кяхты. Как оказалось, его перенесли на другое место из-за «нерентабельности». А в парке Закаменска в середине июля и вовсе произошел конфуз – там в обветшавшем туалете провалилась женщина.
«Куда теперь при нужде ходить? Дети не могут терпеть, как взрослые, да и нам иногда приходилось ходить в уличный туалет», - задали вопрос властям местные жители в телеграм-канале «Селенга-инфо.24/7».
В ответ в администрации города сообщили, что на старый туалет периодически поступали жалобы, поэтому его решили убрать. Новый туалет пообещали установить в течение двух дней. К слову, его поставят в другом месте парка.
Напомним, ранее дорогостоящий туалет «потеряли» жители Кяхты. Как оказалось, его перенесли на другое место из-за «нерентабельности». А в парке Закаменска в середине июля и вовсе произошел конфуз – там в обветшавшем туалете провалилась женщина.
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