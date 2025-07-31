В Бурятии приставы взыскали более 170 тысяч рублей за сбитые опоры связи

В Бурятии водитель при транспортировке негабаритного груза зацепил провода линии связи, из-за чего оборвались распределительные сети и были сбиты опоры связи. За последствия аварии судебные приставы взыскали в пользу телекоммуникационной компании 174 тыс. рублей.В суде выяснилось, что гражданская ответственность виновника ДТП не была застрахована. В связи с этим возмещение ущерба легло на плечи владелицы транспортного средства. Исполнительный лист о взыскании средств направили в республиканскую службу судебных приставов.«До полного погашения суммы ущерба должница не могла выехать за границу, в полной мере пользоваться банковскими счетами, продать или переписать транспортные средствами и недвижимостью, которые находятся в ее собственности», - рассказали в УФССП по Бурятии.Фото: Номер один