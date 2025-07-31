В Бурятии отобрали работников культуры, которые получат по два миллиона

В Бурятии сельские учреждения пополнятся новыми кадрами за счет программы «Земский работник культуры». В республике подвели итоги конкурса. Всего поступила 71 заявка, но отобрали 23 лучших специалиста, сообщили в пресс-службе правительства РБ.В число победителей вошли преподаватели искусств, режиссеры, библиотекари, хормейстеры и другие таланты из разных уголков региона. До 1 сентября они подпишут трудовые договоры, а до 15 сентября получат выплаты – по два миллиона рублей на покупку жилья, автомобиля или на другие нужды.К примеру, в Заиграевский район приедут два специалиста. Как отметили в газете «Вперед», Павел Игнатьев станет заведующим филиалом организации культуры клубного типа Культурно-досугового центра села Шабур. А Надежда Кротова – заведующей отделом (обслуживания) Заиграевской межпоселенческой центральной библиотеки.«Я убеждена, что программа даст возможность получить хороших специалистов, включая выпускников профильных вузов, уже в первые два года ее действия», - прокомментировала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Напомним, программа «Земский работник культуры» помогает привлечь кадры в села и малые города с населением до 50 тысяч жителей.Фото: loon.site