Общество 31.07.2025 в 14:08

Студенты открыли стройфронт на БАМе и Транссибе

Большая часть из них – учащиеся вузов и ссузов Иркутской области и Бурятии
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Текст: Андрей Константинов
Студенты открыли стройфронт на БАМе и Транссибе
Фото: company.rzd.ru
В модернизации и текущем содержании объектов транспортной инфраструктуры на БАМе и Транссибе в границах Восточно-Сибирской железной дороги принимают участие 692 бойца студенческих строительных отрядов. 

Большая часть из них – учащиеся вузов и ссузов Иркутской области и Бурятии. Также на трудовую вахту заступили молодые люди из Красноярского края и Омской области, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Бойцы студотрядов задействованы в летних работах на железнодорожных станциях Новая Чара, Куанда, Таксимо, Новый Уоян, Северобайкальск, Лена, Вихоревка, Коршуниха, Тайшет, Иркутск и Улан-Удэ.

Помимо строительных работ на инфраструктурных объектах магистрали, студенты занимаются ремонтом вагонов, трудятся составителями поездов и дежурными по станции, проходят стажировку в качестве помощников машинистов.

На период работы всех бойцов стройотрядов на ВСЖД обеспечивают проживанием и питанием, спецодеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты. Многих привлекает стабильная заработная плата.

Трудовая практика у большинства студентов продлится до второй декады августа.
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