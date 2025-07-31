Студенты открыли стройфронт на БАМе и Транссибе

В модернизации и текущем содержании объектов транспортной инфраструктуры на БАМе и Транссибе в границах Восточно-Сибирской железной дороги принимают участие 692 бойца студенческих строительных отрядов.Большая часть из них – учащиеся вузов и ссузов Иркутской области и Бурятии. Также на трудовую вахту заступили молодые люди из Красноярского края и Омской области, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Бойцы студотрядов задействованы в летних работах на железнодорожных станциях Новая Чара, Куанда, Таксимо, Новый Уоян, Северобайкальск, Лена, Вихоревка, Коршуниха, Тайшет, Иркутск и Улан-Удэ.Помимо строительных работ на инфраструктурных объектах магистрали, студенты занимаются ремонтом вагонов, трудятся составителями поездов и дежурными по станции, проходят стажировку в качестве помощников машинистов.На период работы всех бойцов стройотрядов на ВСЖД обеспечивают проживанием и питанием, спецодеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты. Многих привлекает стабильная заработная плата.Трудовая практика у большинства студентов продлится до второй декады августа.