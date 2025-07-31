Общество 31.07.2025 в 14:37

В столице Монголии изменят систему теплоснабжения

Авария на ТЭЦ-3 поставила под угрозу предстоящий отопительный сезон в Улан-Баторе
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Текст: Чингис Шоноев
В столице Монголии изменят систему теплоснабжения
Фото: архив «Номер один»
Схема теплоснабжения в столице Монголии изменится в связи с переводом на другие станции части мощностей ТЭЦ-3, которую планируется модернизировать с участием России. Об этом сообщило правительство Монголии. 

Систему теплоснабжения Улан-Батора изменят для передачи на другие станции 50 Гкал/ч мощности ТЭЦ-3, где в начале июня 2025 года сгорел генератор и погиб инженер. После этого правительство Монголии ввело прямое управление и режим чрезвычайной ситуации на шесть месяцев для предотвращения риска аварий. 

Станция среднего давления на столичной ТЭЦ-3 была введена в эксплуатацию в 1968 году. В связи с истечением срока службы разработан российско-монгольский проект ее полной модернизации с увеличением мощности от 48 до 250 МВт с вводом в эксплуатацию в 2028 году. Снос пострадавшего от пожара здания и строительство нового планируется завершить к 1 ноября 2025 года.

9 июня посол РФ в Монголии Алексей Евсиков сообщил корреспонденту ТАСС, что руководство Уральского турбинного завода предложило срочно направить на ТЭЦ-3 специалистов для установления возможностей ее скорейшего восстановления. Кроме того, завод предложил в кратчайшие сроки поставить и ввести в эксплуатацию готовый генератор для замены поврежденного.

Авария поставила под угрозу предстоящий отопительный сезон в столице, где ТЭЦ-3 обеспечивает 13% центральной энергосистемы и 32% теплоснабжения. Модернизация этой станции входит в межправительственное соглашение, подписанное в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Улан-Батор в 2024 году.
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