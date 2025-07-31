В Улан-Удэ презентовали первый фильм о байкальской нерпе

В Улан-Удэ прошла презентация первого в России научно-популярного фильма о байкальской нерпе под названием «Нерпа и человек». Он стал результатом многолетнего исследования о численности нерп, их поведении, степени влияния на них туристов, отслеживании путей миграции и изучении состояния здоровья животных.

Презентация фильма собрала представителей научного сообщества, экологов и представителей органов государственной власти.

- Фильм можно смотреть, как в семейном кругу, так и в целях экологического образования, например, в школах и других учреждениях. Мы поделились с учёными о фактах нахождения нерп не только на севере Байкала, но и в серединной части озера, в частности, в водах Энхалукского заказника. Пригласили исследовать и наши территории. С Фондом «Озеро Байкал», мы предварительно договорились о новом информационном проекте по защите экосистемы озера от негативного антропогенного воздействия. Надеемся, что мы реализует этот проект, - отметили в пресс-службе «Бурприроды».

Фильм о нерпе можно посмотреть по ссылке

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Фото: Бурприроднадзор