Общество 31.07.2025 в 15:30

В Улан-Удэ завершают благоустройство в районе Элеватора

Как отметил мэр, часть работ выполняется по просьбам горожан
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ завершают благоустройство в районе Элеватора
Фото: скриншот видео
В Улан-Удэ в этом году завершится благоустройство в районе Элеватора. На проспекте 50-летия Октября сейчас во всю идут ремонтные работы, сообщил мэр города Игорь Шутенков. 

Напомним, на первом этапе реконструкции, которая прошла в 2023-2024 годах, там обустроили третью полосу для общественного транспорта и новые пешеходные переходы. Подрядчики заасфальтировали дорогу, установили бордюры и обустроили тротуары. На чётной стороне от улицы Цивилёва до Комсомольской обновили асфальт, отремонтировали подпорную стену и ограждение, привели в порядок трамвайные переезды и расширили проезжую часть.

«Сейчас идет второй этап. Отмечу, что большую часть работ выполняем по просьбам горожан. Именно по их пожеланиям мы делаем более удобные остановки. Для этого установили второй остановочный павильон и блоки для трамвайной остановки, начали укладывать тротуарную плитку. Впереди — ремонт ливнёвки и установка ограждений для пешеходов», - рассказал градоначальник.

Всего этим летом в Улан-Удэ по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» идет ремонт 11 участков дорог общей протяженностью пять километров.
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