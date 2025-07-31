В Улан-Удэ завершают благоустройство в районе Элеватора

В Улан-Удэ в этом году завершится благоустройство в районе Элеватора. На проспекте 50-летия Октября сейчас во всю идут ремонтные работы, сообщил мэр города Игорь Шутенков.Напомним, на первом этапе реконструкции, которая прошла в 2023-2024 годах, там обустроили третью полосу для общественного транспорта и новые пешеходные переходы. Подрядчики заасфальтировали дорогу, установили бордюры и обустроили тротуары. На чётной стороне от улицы Цивилёва до Комсомольской обновили асфальт, отремонтировали подпорную стену и ограждение, привели в порядок трамвайные переезды и расширили проезжую часть.«Сейчас идет второй этап. Отмечу, что большую часть работ выполняем по просьбам горожан. Именно по их пожеланиям мы делаем более удобные остановки. Для этого установили второй остановочный павильон и блоки для трамвайной остановки, начали укладывать тротуарную плитку. Впереди — ремонт ливнёвки и установка ограждений для пешеходов», - рассказал градоначальник.Всего этим летом в Улан-Удэ по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» идет ремонт 11 участков дорог общей протяженностью пять километров.