Котик-динозавр из Бурятии переезжает жить в Белоруссию

История особенного кота, короткие передние конечности которого напоминают лапки динозавра, обрела счастливый конец. Сегодня Крошка Ру отправился на поезде до Москвы, а уже оттуда поедет в свою новую семью – в Минск.

Еще совсем недавно кот, учитывая особенности его организма, непонятно как выживал на улице. Спасли его местные волонтеры – подобрали, приютили, подлечили и обогрели, а вот совсем недавно еще и пристроили на постоянное место жительств.

- Если в моменты грусти и отчаяния вы забываете, зачем мы все здесь собрались, зачем мы делаем это все, если всех спасти нельзя – то вот зачем! Чтобы котик с лапками, как у динозавра, проехал больше 5000 км, но оказался дома, где он любимый, нужный и ценный! Где он часть большой семьи, где есть мама, которая приехала за ним из Минска в Москву, потому что он важен для нее. Бесконечное спасибо всем, кто поддерживает нас, помогает нашим подопечным пройти свой путь к новой счастливой жизни. Только вместе мы можем всё это, - пишут в группе «Фонд «Собака счастья».

Фото: «Фонд «Собака счастья»