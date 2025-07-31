Общество 31.07.2025 в 16:48

Ребенок в Бурятии остался без телефона благодаря собутыльнику своего отца

Он украл гаджет пока подросток был у бабушки
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Текст: Елена Кокорина
Ребенок в Бурятии остался без телефона благодаря собутыльнику своего отца

43-летний житель Иволгинского района Бурятии обратился в полицию с заявлением о пропаже телефона его несовершеннолетнего сына, даже не подозревая, что украл стоящий на зарядке гаджет, его же собутыльник.

- Со слов мальчика, он оставил телефон в доме на зарядке и отправился к бабушке. Вернувшись обратно, своего телефона он не обнаружил. В ходе разбирательства было установлено, что накануне заявитель распивал дома алкоголь со своими знакомыми. Один из них, 40-летний местный житель, улучив момент, украл гаджет и спрятал во дворе дома заявителя, - рассказали в полиции республики.

Похищенное владельцу вернули, а на задержанного, ранее неоднократно судимого и нигде не работающего мужчину завели уголовное дело.

Фото: loon.site

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