Общество 01.08.2025 в 09:13

В надежде на золотые горы пенсионер из Бурятии остался без денег

Мошенники выудили у него более миллиона рублей
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Текст: Елена Кокорина
В надежде на золотые горы пенсионер из Бурятии остался без денег

В попытке приумножить нажитое, 76-летний пенсионер из Северобайкальска попался на уловку мошенников, предложивших ему сказочно разбогатеть. В итоге мужчина не только не приумножил свои накопления, а напротив лишился их.

29 июля пожилой мужчина обратился в полицию.

- Потерпевшему в феврале 2024 года позвонил мужчина, представившийся специалистом инвестиционной компании и предложил инвестировать накопления. В надежде заработать мужчина согласился. Через два дня с ним связался сотрудник инвестиционной компании для обучения по инвестициям. Сомневаясь и не доверяя, он перевел мошенникам 20 000 рублей, посчитав, что «данную сумму ему не жалко, даже если обманут» и прекратил с ними связь. В начале сентября 2024 года ему позвонила девушка, и сообщила, что, на его счете в фирме, где потерпевший ранее работал на перевозке угля, осталось 2000 долларов и предложила их инвестировать. Поверив ей, он установил приложение и начал проходить обучение. В тот же день перевел денежные средства в размере 600 тысяч рублей личных сбережений, - рассказали в полиции республики.

Мошенница показала по видеосвязи экран своего компьютера, убеждая, что на счет биржи на имя мужчины, поступили денежные средства. В дальнейшем под ее руководством пенсионер перечислял деньги разными сумами в размере от 80 до 150 тысяч рублей. В общей сложности он перевел около миллиона рублей.

- Вскоре злоумышленница сообщила, что им нужно срочно уехать и перестала выходить на связь. Мужчина около года ждал и надеялся, что ему вернут деньги, но потом понял, что стал жертвой мошенников и обратился с заявлением в полицию, - добавили в МВД.

Фото: loon.site

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