В Бурятии справились с четырьмя лесными пожарами

В Бурятии ликвидировано четыре пожара в Бичурском, Кижингинском, Кяхтинском и Северо-Байкальском районах. Их общая площадь составляла 804 гектара.

- На утро 1 августа действует четыре лесных пожара в Баргузинском, Кабанском и Прибайкальском районах. Их площадь – 72 га. За прошедшие сутки в республике было обнаружено два новых лесных пожара в Баргузинском и Северо-Байкальском районах.

Причина возникновения в Баргузинском районе - сухая гроза, в Северо-Байкальском районе – неосторожное обращение с огнём, - рассказали в РАЛХ.

С огнём сражаются 168 человек. Также задействовано 33 единицы спецтехники. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

Фото: РАЛХ