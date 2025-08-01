Общество 01.08.2025 в 09:24
Бастрыкин взялся за школу в Бурятии, где едят в раздевалке
В СУ СКР по РБ организовали процессуальную проверку
Текст: Карина Перова
Глава СК России взялся за проблемные школы в Селенгинском районе Бурятии. Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем содержании образовательных учреждений.
Напомним, школу в селе Жаргаланта построили более 60 лет назад, но там еще ни разу не проводили капитальный ремонт. Из-за этого разрушаются фасад и кровля. А в школе №1 в Гусиноозерске ученикам приходится есть в бывшей раздевалке и заниматься физкультурой на улице.
Пожар, уничтоживший часть здания, случился еще в 1999 году, однако там до сих пор не восстановили помещения столовой, спортзала и некоторых классов.
Местные жители обращались в компетентные органы, но это не принесло никаких результатов: меры к организации ремонтных работ обоих строений так и не приняли. В СУ СКР по Бурятии по данному факту организовали процессуальную проверку.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Бурятии Евгению Лагацкому представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», - прокомментировали в информационном центре СК России.
Фото: Народный фронт Бурятии
Напомним, школу в селе Жаргаланта построили более 60 лет назад, но там еще ни разу не проводили капитальный ремонт. Из-за этого разрушаются фасад и кровля. А в школе №1 в Гусиноозерске ученикам приходится есть в бывшей раздевалке и заниматься физкультурой на улице.
Пожар, уничтоживший часть здания, случился еще в 1999 году, однако там до сих пор не восстановили помещения столовой, спортзала и некоторых классов.
Местные жители обращались в компетентные органы, но это не принесло никаких результатов: меры к организации ремонтных работ обоих строений так и не приняли. В СУ СКР по Бурятии по данному факту организовали процессуальную проверку.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Бурятии Евгению Лагацкому представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», - прокомментировали в информационном центре СК России.
Фото: Народный фронт Бурятии