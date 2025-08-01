Житель Бурятии просчитался, купив для стройки доски с личинками

Житель Бурятии просчитался и приобрел зараженный пиломатериал для достройки дома. С этой проблемой он в начале июля обратился в территориальное Управление Россельхознадзора.Мужчина рассказал, что после установки досок мансардного этажа услышал странные звуки, затем обратил внимание на следы стружек бурого цвета, упавшие с потолка. Кроме того, в древесине стали появляться изъяны.Специалисты надзорного ведомства выехали на место и досмотрели пиломатериал из древесины хвойных пород. Они отобрали образцы и передали в испытательную лабораторию Байкальского филиала ФГБУ «ВНИИКР». Проведенные исследования показали, что в пиломатериале обосновался карантинный вредный организм (КВО). А именно – личинки черного соснового усача.«В отношении продавца пиломатериалов проведено контрольно-надзорное мероприятие (выездное обследование), где выявлены признаки нарушения. 31 июля направлено заявление в прокуратуру республики для согласования документарной проверки в отношении индивидуального предпринимателя. Незадачливому покупателю зараженного пиломатериала пришлось срочно провести процедуру обеззараживания древесины от КВО за свой счет», - прокомментировали в управлении Россельхознадзора.Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии