В Улан-Удэ нашли 14 опасных мест

В мэрии Улан-Удэ прошло заседание Комиссии по безопасности дорожного движения. Об его итогах рассказал первый заместитель мэра города Сергей Гашев.«Благодаря совместной работе с ГИБДД число ДТП в городе уменьшилось на 11%. Зафиксировано 154 аварии, годом ранее этот показатель составлял 173 случая. Количество пострадавших снизилось на 10,8%: в результате ДТП пострадало 182 человека», - сообщил чиновник.По словам первого заместителя мэра, в городе выявлен один аварийно-опасный участок дороги — на ул. Революции 1905 года. Здесь зафиксировано три наезда на пешеходов, одним из пострадавших является ребенок. Всего выявлено 14 потенциальных опасных мест.«Для каждого участка разработан комплекс специальных мероприятий для снижения риска аварий», - заявил Гашев.«Для повышения безопасности на дорогах города за последнее время установлены 15 светофоров вблизи детских садов и школ, восемь лежачих полицейских, а также перильное ограждение в местах концентрации ДТП. Это остановка «Республиканская больница» на ул. Терешковой, улицы Тобольская, Геологическая, Жердева, возле школ № 18, 19, 64 и т. д.Также новый светофор появился на перекрестке улиц Космодемьянской и Павлова.«Запланировано дальнейшее обновление существующей инфраструктуры. Комбинат благоустройства займётся ревизией состояния дорожной разметки и знаков, обновит их перед началом учебного сезона. Специалисты городского лесничества проведут проверку и обрезку зелёных насаждений, расположенных вдоль дорог и поблизости от пешеходных переходов, чтобы обеспечить лучшую видимость знакам и дорогам. Все принятые решения внесены в официальный протокол и взяты на контроль», - резюмировал Сергей Гашев.