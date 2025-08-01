Общество 01.08.2025 в 10:19
В Улан-Удэ нашли 14 опасных мест
Для каждого из них разработан комплекс спецмероприятий
Текст: Андрей Константинов
В мэрии Улан-Удэ прошло заседание Комиссии по безопасности дорожного движения. Об его итогах рассказал первый заместитель мэра города Сергей Гашев.
«Благодаря совместной работе с ГИБДД число ДТП в городе уменьшилось на 11%. Зафиксировано 154 аварии, годом ранее этот показатель составлял 173 случая. Количество пострадавших снизилось на 10,8%: в результате ДТП пострадало 182 человека», - сообщил чиновник.
По словам первого заместителя мэра, в городе выявлен один аварийно-опасный участок дороги — на ул. Революции 1905 года. Здесь зафиксировано три наезда на пешеходов, одним из пострадавших является ребенок. Всего выявлено 14 потенциальных опасных мест.
«Для каждого участка разработан комплекс специальных мероприятий для снижения риска аварий», - заявил Гашев.
«Для повышения безопасности на дорогах города за последнее время установлены 15 светофоров вблизи детских садов и школ, восемь лежачих полицейских, а также перильное ограждение в местах концентрации ДТП. Это остановка «Республиканская больница» на ул. Терешковой, улицы Тобольская, Геологическая, Жердева, возле школ № 18, 19, 64 и т. д.
Также новый светофор появился на перекрестке улиц Космодемьянской и Павлова.
«Запланировано дальнейшее обновление существующей инфраструктуры. Комбинат благоустройства займётся ревизией состояния дорожной разметки и знаков, обновит их перед началом учебного сезона. Специалисты городского лесничества проведут проверку и обрезку зелёных насаждений, расположенных вдоль дорог и поблизости от пешеходных переходов, чтобы обеспечить лучшую видимость знакам и дорогам. Все принятые решения внесены в официальный протокол и взяты на контроль», - резюмировал Сергей Гашев.
«Благодаря совместной работе с ГИБДД число ДТП в городе уменьшилось на 11%. Зафиксировано 154 аварии, годом ранее этот показатель составлял 173 случая. Количество пострадавших снизилось на 10,8%: в результате ДТП пострадало 182 человека», - сообщил чиновник.
По словам первого заместителя мэра, в городе выявлен один аварийно-опасный участок дороги — на ул. Революции 1905 года. Здесь зафиксировано три наезда на пешеходов, одним из пострадавших является ребенок. Всего выявлено 14 потенциальных опасных мест.
«Для каждого участка разработан комплекс специальных мероприятий для снижения риска аварий», - заявил Гашев.
«Для повышения безопасности на дорогах города за последнее время установлены 15 светофоров вблизи детских садов и школ, восемь лежачих полицейских, а также перильное ограждение в местах концентрации ДТП. Это остановка «Республиканская больница» на ул. Терешковой, улицы Тобольская, Геологическая, Жердева, возле школ № 18, 19, 64 и т. д.
Также новый светофор появился на перекрестке улиц Космодемьянской и Павлова.
«Запланировано дальнейшее обновление существующей инфраструктуры. Комбинат благоустройства займётся ревизией состояния дорожной разметки и знаков, обновит их перед началом учебного сезона. Специалисты городского лесничества проведут проверку и обрезку зелёных насаждений, расположенных вдоль дорог и поблизости от пешеходных переходов, чтобы обеспечить лучшую видимость знакам и дорогам. Все принятые решения внесены в официальный протокол и взяты на контроль», - резюмировал Сергей Гашев.
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