Освещение площади в центре Улан-Удэ доверили светлячкам

Облику сезонной зеленой зоны на площади Советов добавили «изюминку» и установили в цветниках светильники «Светлячок». Теперь десятки пучков из белых светодиодных шариков на гибких стеблях озаряют все цветочные клумбы мягким сиянием. Цветник на площади украсила и лейка, которая «поливает» цветы светом.

- «Светлячки» работают на солнечных батареях, что делает их привлекательными не только эстетически, но и экономически. Встроенный датчик света обеспечивает автоматическое включение подсветки с наступлением темноты и выключение на рассвете, - рассказали в мэрии города.

Светильники устойчивы защищены от влаги и пыли, что гарантирует долговечность и надежность их работы.

- Установка «Светлячков» создают комфортную и уютную атмосферу. Мягкий свет, благоухающие цветы и шум летнего вечера делают прогулки по площади Советов ещё более приятными и запоминающимися, - добавили в мэрии.

Фото: мэрия города