Общество 01.08.2025 в 10:58

В Монголии растет интерес к русскому языку у взрослых

Он нужен им для сотрудничества с компаниями из РФ и работы с туристами
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Текст: Чингис Шоноев
В Монголии растет интерес к русскому языку у взрослых
Фото: автора
Интерес к изучению русского языка в Монголии появляется у взрослых граждан, которые хотят работать с российскими компаниями и туристами. Об этом сообщила директор Русского дома в Улан-Баторе Валерия Кильпякова по итогам летних интенсивных курсов русского языка в Российском центре науки и культуры (РЦНК).

«В этом году летние интенсивные курсы русского языка прошли 23 гражданина Монголии. Среди них не только школьники, которые желают учиться в российских вузах, но и взрослые граждане старше сорока лет. Для таких жителей Монголии русский язык нужен для сотрудничества с компаниями из РФ, а также для работы с российскими туристами», - рассказала Валерия Кильпякова.

Образовательный лингвистический проект работает на базе представительства Россотрудничества в Монголии более 20 лет. Курсы русского языка в РЦНК проходят в разных форматах: годовые с занятиями по 6 часов пять дней в неделю или по 4 часа по три дня в неделю. Интенсивные курсы по 180 часов рассчитаны на два месяца.
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