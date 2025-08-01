В Монголии растет интерес к русскому языку у взрослых

Интерес к изучению русского языка в Монголии появляется у взрослых граждан, которые хотят работать с российскими компаниями и туристами. Об этом сообщила директор Русского дома в Улан-Баторе Валерия Кильпякова по итогам летних интенсивных курсов русского языка в Российском центре науки и культуры (РЦНК).«В этом году летние интенсивные курсы русского языка прошли 23 гражданина Монголии. Среди них не только школьники, которые желают учиться в российских вузах, но и взрослые граждане старше сорока лет. Для таких жителей Монголии русский язык нужен для сотрудничества с компаниями из РФ, а также для работы с российскими туристами», - рассказала Валерия Кильпякова.Образовательный лингвистический проект работает на базе представительства Россотрудничества в Монголии более 20 лет. Курсы русского языка в РЦНК проходят в разных форматах: годовые с занятиями по 6 часов пять дней в неделю или по 4 часа по три дня в неделю. Интенсивные курсы по 180 часов рассчитаны на два месяца.