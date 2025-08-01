Пенсионеру из Улан-Удэ помогли «догнать» деньги, которые увел аферист из Кемерово

Пенсионеру из столицы Бурятии помогли «догнать» более 600 тысяч рублей, которые у него увели киберпреступники. Позже стало известно, что деньги поступили на счет жителя Кемерово.В прокуратуре Октябрьского района Улан-Удэ установили, что в феврале пожилому мужчине позвонил лжесотрудник Росфинмониторинга. Горожанина развели по уже классической схеме: мошенник под предлогом предотвращения незаконного оформления кредитных обязательств на имя пенсионера убедил его самостоятельно оформить кредит и перевести средства на «безопасный счёт». В результате ущерб составил 600 тысяч рублей.«Для защиты нарушенных прав гражданина прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием признать перечисленную сумму незаконным обогащением, взыскать её вместе с процентами за пользование чужими денежными средствами в пользу пенсионера», - отметили в прокуратуре Бурятии.В Ленинском районном суде Кемерово удовлетворили исковые требования прокурора. Там вынесли решение о взыскании с владельца счета 642 тысяч рублей.Фото: Номер один