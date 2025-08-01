Общество 01.08.2025 в 11:38

В Улан-Удэ завершается реконструкция лестницы на Пентагоне

Это один из «горячих» запросов жителей микрорайона
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Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ завершается реконструкция лестницы на Пентагоне
В Улан-Удэ завершается реконструкция лестницы на Пентагоне, которая соединяет две улицы – Норильскую и Чаадаева. Скоро объект сдадут в эксплуатацию.

Это один из «горячих» запросов жителей микрорайона, лестницу возводят в рамках программы «Народный бюджет».

«Завершен второй этап. Мы объединили усилия с депутатом Народного Хурала Максимом Бувалиным. При приемке выявили некоторые недочеты, которые будут оперативно исправлены. Главное, что сама конструкция уже готова и отвечает всем современным требованиям безопасности», - рассказал депутат горсовета Улан-Удэ Анатолий Белоусов.

Фото: пресс-служба горсовета Улан-Удэ
Теги
лестница Пентагон реконструкция

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