В Улан-Удэ завершается реконструкция лестницы на Пентагоне, которая соединяет две улицы – Норильскую и Чаадаева. Скоро объект сдадут в эксплуатацию.Это один из «горячих» запросов жителей микрорайона, лестницу возводят в рамках программы «Народный бюджет».«Завершен второй этап. Мы объединили усилия с депутатом Народного Хурала Максимом Бувалиным. При приемке выявили некоторые недочеты, которые будут оперативно исправлены. Главное, что сама конструкция уже готова и отвечает всем современным требованиям безопасности», - рассказал депутат горсовета Улан-Удэ Анатолий Белоусов.Фото: пресс-служба горсовета Улан-Удэ