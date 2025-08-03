Бурятский Сурхарбаан по-чикагски

- Наш Сурхарбаан был максимально приближен к тому, который проводится в Бурятии: есть концертная часть, состоящая из песен, танцев, спектаклей. Но все же имеются свои нюансы. Например, скачки. Так как у нас нет возможности устроить данное соревнование, поэтому заменили их на армрестлинг. Проводим национальную борьбу бухэ барилдаан, разбивание хребтовой кости hээр шаалган, а вместо стрельбы из лука у нас дартс, – комментирует Светлана. – Еще было перетягивание канатов. Если в Бурятии проводится Сурхарбаан масштабно, на государственном уровне, то у нас нет профессиональных певцов, танцоров, спортсменов. Наша задача воссоздать бурятскую атмосферу. Мы собираем по кусочкам все то, что знаем и можем, чтобы показать обычаи и традиции нашим детям. А для присутствующих американцев, в основном это чьи-то мужья, жены, друзья и мимо проходящие, все-таки это открытое место. Было очень увлекательно.











Нью-Йорк именуют «плавильным котлом» из-за большого скопления этнических и языковых групп. Именно там проживает крупнейшая русскоязычная община и самое большое количество выходцев из Бурятии. Традиционно в этом городе буряты отмечают все свои национальные торжества, пытаясь сохранить и передать своим детям культурные ценности и обычаи. Но в последнее время еще один американский город претендует на титул большого бурятского комьюнити. Это столица штата Иллинойс – «ветреный город» Чикаго. Именно там прошел масштабный праздник Сурхарбаан. Редакция «Номер один» решила узнать, как прошел и чем отличается этот праздник в Бурятии от американского.Неважно, по каким причинам люди решаются на переезды в другую страну и даже на другой континент. Но тот факт, что объединения людей по происхождению в землячества помогают им успешнее социализироваться и более экологично влиться в существующее общество, имеет место. Это не только помощь друг другу по жизненным мелочам, но и объединения, дабы сохранить свои корни в столь интернациональной среде. То есть, с одной стороны, землячества помогают адаптироваться и интегрироваться в новые реалии, с другой - помогают не растворить свою национальную идентичность. Такой вот парадокс.– Мы переехали в Чикаго три года назад. Мы - это муж, двое детей и я. Выбор пал именно на этот город, поскольку тут живет большой друг нашей семьи. На тот момент переехавших из Бурятии было намного меньше, чем сейчас, – рассказывает Тина Баг.Если раньше самое большое бурятское комьюнити находилось в Нью-Йорке, то в последнее время ситуация постепенно меняется, все больше выходцев из Бурятии меняют Нью-Йорк на Чикаго.– Я проживаю в Чикаго пятый год. Сурхарбаан-Наадан проводим уже четвертый раз. Но до этого жила в Нью-Йорке и там тоже была организатором бурятских праздников. Основная идея – сплотить и объединить выходцев из Бурятии, сохранить культуру, чтобы показать и передать своим детям, – поделилась мыслями главный организатор Сурхарбаана Светлана Доржиева.Судя по многочисленным положительным отзывам в социальных сетях, организаторам удалось воссоздать атмосферу бурятского праздника. И, как выяснилось, чикагский Сурхарбаан совпал с Днем независимости США.– Мероприятие прошло очень круто. Хотя это бурятский праздник, но я там встретилась со своими друзьями из Татарстана. Все было организовано на хорошем уровне. Я знаю, что наш организатор Светлана дружит с ребятами из Монголии, Казахстана, Киргизии, Тувы, Татарстана, Якутии. И она всех пригласила. Они приехали в национальных костюмах, выступали со своими номерами, поздравляли со сцены. Получился интернациональный праздник, – делится впечатлениями уроженка Бурятии.Сурхарбаан прошел в общественном парке. Со слов Светланы, они заранее согласовывают и заключают договор аренды для проведения праздника. Администрации парков приветствуют мероприятия, направленные на сохранение культуры разных малоизвестных народов.Со слов проживающей в Штатах Тины, если в Бурятии, чтобы пойти на Сурхарбаан, нужно искать себе компанию, то в Америке на празднике буряты практически все друг друга знают, и, придя на мероприятие, никто один не останется.Конечно, есть земляки, которые держатся в стороне от землячества, предпочитая погрузиться в американскую культуру и англоязычную среду, но все-таки большинство выходцев из Бурятии с огромным удовольствием ходит на совместные мероприятия.– Посетив Сурхарбаан, у меня было такое ощущение, что я побывала в Улан-Удэ. Общая обстановка, настроение - как в Бурятии. Мне кажется, все отметили этот бурятский вайб. Просто слушая песни, русско-бурятскую речь, глядя на национальные костюмы, погружаешься в Бурятию - островок Родины, и это сильно отличается от ежедневных будней американской среды, – отмечает Тина Баг.Как пояснила Тина, на таких праздниках люди окунаются в свою среду общения и расслабляются.– Все равно у выходцев из Бурятии похожая манера общения, одинаковый сленг. Когда приходишь туда, где нет языкового барьера, зажим проходит, исчезают напряжение и тоска по Родине. Но потом, при возвращении в обычную среду, снова накатывает, – рассуждает девушка.Все национальные праздники - Сагаалган, Сурхарбаан - организовывают своими силами активные и инициативные представители бурятской диаспоры.- Меропрития мы проводим на чистом энтузиазме, у нас нет спонсоров. Тем не менее с каждым годом количество участников увеличивается. В этом году собрали больше 500 человек. Конечно, нам еще далеко до Нью-Йорка, где собирается больше 1000 человек, потому что там большая концентрация наших земляков, – рассказывает Светлана Доржиева. – Праздник прошел на «ура», всем очень понравилось, мы угощали людей буузами, устроили розыгрыши. Люди прямо там же отмечали свои личные праздники: у кого-то был юбилей, новоселье. Сурхарбаан – это возможность встретиться с земляками, завести новые знакомства. А наша задача создать атмосферу удалась.– Детям очень нравятся наши праздники. Вот мы переехали в Америку, когда моему ребенку было семь лет, сейчас ему 17, соответственно, вся его сознательная жизнь прошла здесь, он не помнит жизнь в Бурятии. Благодаря Сурхарбаану сын узнал, что есть такой вид спорта, как разбивание хребтовой кости. И очень удивлялся, и тоже пробовал разбивать, – говорит Светлана.Чтобы пробудить интерес к своей культуре, особенно у молодежи, обычных лекций и рассказов о традициях недостаточно. И подобные наглядные мероприятия способны зародить живой интерес к сохранению и поддержанию знаний о родной культуре.