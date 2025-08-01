Улан-удэнка организовала в своем доме наркопритон

42-летнюю жительницу Советского района Улан-Удэ задержали за организацию в своем доме наркопритона. На протяжении длительного времени она вместе с подругой употребляла там опий.

- С начала января по июль текущего года женщина систематически предоставляла своей знакомой дом для употребления наркотических средств опийной группы. Заранее договорившись, «посетительница» закупала сырье и приезжала по месту жительства подозреваемой. Там женщины заготавливали наркотики опийной группы и вместе употребляли. Из квартиры были изъяты шприцы, отработанное сырье и посуда, использовавшиеся при приготовлении наркотического средства, - рассказали в полиции республики.

В МВД добавили, что подозреваемая временно не работает, ранее судима за имущественное преступление и преступное деяние против жизни и здоровья. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Организация либо содержание притонов». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до четырех лет

Об известных вам фактах наркопреступлений, лицах распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщать в ближайший территориальный ОВД либо по телефону 102 (112). Информация принимается, в том числе, анонимно.

Фото: МВД РБ