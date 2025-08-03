В Бурятию пришло опасное водное увлечение

SUP-серфинг все больше набирает обороты в Бурятии. Люди берут сапборды напрокат около водоема или вовсе покупают себе и, не считая нужным использовать спасательный жилет, заплывают без страха на открытый водоем. Между прочим, с начала купального сезона в Бурятии зафиксировано около 20 происшествий на воде, 11 из которых закончились несчастным случаем. В этом же списке мужчина, который утонул, катаясь на безобидном сапборде.Напомним, что трагедия произошла 20 июля в Северобайкальске. На Слюдянских озерах утонул 35-летний местный житель. Как оказалось, мужчина катался на SUP-доске и, сделав неосторожное движение, соскользнул с нее и ушел под воду. К сожалению, он не умел плавать и на нем не было спасательного жилета.А в соседнем Иркутске в начале июня 33-летний мужчина погиб, катаясь на аналогичной доске без жилета. Как сообщает КП Иркутск, причиной трагедии на Ангаре называют нарушение правил безопасности на воде. Мужчина с друзьями сплавлялся на сапборде в запрещенном для этого месте в реке Ангаре. Сильное течение, волна от проплывающего судна, и молодые люди оказались в холодной воде под катером. Если девушка смогла нырнуть и выплыть, то молодой человек был пристегнут за ногу к доске, а сапборд ушел вниз. Затянувшего под причал мужчину удерживали за ногу очевидцы, но, пробыв в воде десять минут, он все же погиб.Аналогичных случаев по России очень много, а пренебрежение мерами безопасности чревато летальными исходами.Многие воспринимают SUP-серфинг как незатейливую романтическую водную прогулку. Попробовав раз на отдыхе, люди приобретают свои доски, чтобы кататься без ограничений по времени и в любом удобном месте. Как замечено, многие при этом не используют спасательные жилеты.Мы уточнили у вице-президента РОО «Федерация экстремальных видов спорта и путешествий Республики Бурятия «Байкальский экстрим» Оксаны Климовой, как правильно использовать доску и с чего начать, чтобы миновать разных оплошностей в эксплуатации оборудования.- Прежде всего необходимо проверить доску на наличие повреждений перед использованием. Если доска получила прокол или порез, воздух может выйти. Еще один момент – переполнение. Если доска надута слишком сильно, это может привести к разрыву швов или другим повреждениям. Следуйте рекомендациям производителя по давлению. Изменения температуры могут влиять на давление воздуха внутри доски. Например, если доска была на солнце и затем перенесена в холодное место, давление может снизиться. Если клапан не закрыт должным образом или поврежден, это может привести к утечке воздуха, - комментирует Оксана Климова.Также основатель SUP-школы «Байкальский ветер» Оксана Климова рекомендует не стесняться и искать единомышленников, с которыми можно будет заниматься и ходить в SUP-маршруты.- Вместе веселее и безопаснее. Для начала выбирайте спокойное и безопасное место для первых тренировок, например, озеро или спокойный залив, где нет сильных волн и течений. Научитесь правильно вставать на доску. Начните на коленях, а затем постепенно переходите в стоячее положение. Настоятельно рекомендую делать первые шаги с опытными наставниками. Они помогут быстрее освоить азы, и вы избежите многих ошибок в дальнейшем. Не забывайте о спасательном жилете и других средствах безопасности. Также полезно иметь с собой мобильный телефон в водонепроницаемом чехле на случай экстренной ситуации, - советует Оксана.SUP-йога - еще один тренд на фоне популярности сапбордов. Находясь на надувной доске, человеку нужно выполнять разные асаны. В отличие от занятий на коврике на полу, особенность заключается в тренировке баланса - ведь занимающийся находится на нестабильной поверхности прямо на воде. Как уверяют многие, SUP-йога – это новое прочтение классических асан.- В прошлом году я вела занятия по йоге прямо на сапборде в море. Это был удивительный опыт. Выходили рано утром или на закате исключительно в безветренную погоду, когда на море штиль. Даже простые асаны иногда давались нелегко из-за того, что поверхность двигается, и из-за необходимости преодолевать страх воды. Порой напрягается все тело, и человек чувствует тончайшие мышцы, о которых в обычной практике даже не догадывается. Конечно, не все решались попробовать SUP-йогу, но кто осмеливался в конце занятий, в шавасане (поза из хатха-йоги лежа на спине) все без исключения получали глубокий релакс. Ведь в прямом смысле человек качается на волнах, - рассказала йога-инструктор из Улан-Удэ.Даже если человек не собирается практиковать йогу на сапе, ему все равно рано или поздно нужно встать на ноги.- Практикуйтесь в удержании равновесия. Если упадете, не переживайте - это часть обучения. Постепенно вы будете чувствовать себя более уверенно. Человек может быстро встать на ноги, если у него есть опыт в других водных видах спорта, таких как серфинг, каякинг или даже йога - ему будет легче освоить баланс на доске. А регулярные занятия помогут быстрее развить навыки. Обычно можно научиться уверенно стоять на ногах за три-пять занятий. Нельзя исключать индивидуальные особенности: каждый человек уникален, и скорость обучения может варьироваться. Некоторые могут освоить технику быстрее, чем другие, - уверена Оксана Климова.Научившись на спокойной воде, можно постепенно переходить к более сложным условиям. Например, на SUP-доске можно кататься по волнам, но для этого нужно учитывать тип доски, свои навыки и условия на воде.- На байкальских волнах можно скользить лежа на животе. Если вы захотите покататься по волнам, я настоятельно рекомендую снять плавник. Выбирайте небольшие и умеренные волны. Сильные и высокие могут быть опасными для новичков. Для настоящего серфинга по волнам нужна короткая доска и навыки балансировки, - поясняет Оксана Климова.Также Оксана уверена, что наличие опытного инструктора, который сможет дать советы и корректировать ошибки, также ускорит процесс обучения.Оказывается, в зимний период также проходят занятия в бассейне ФСК, а летом представители первой SUP-школы в Бурятии «Байкальский ветер» выходят на различные акватории рек и озер.- В нашей школе «Байкальский ветер» мы проводим соревнования по SUP-серфингу. Эти мероприятия помогают взрослым, детям и подросткам не только проверить свои навыки, но и развивать дух соревнования, командную работу и уверенность в себе. Мы организуем как внутренние соревнования для наших воспитанников, так и участвуем в региональных и всероссийских турнирах. А с 8 по 10 августа в Кабанском районе с. Посольское пройдет Всероссийский фестиваль водных видов спорта, в рамках которого пройдет «Кубок Байкала по SUP» среди взрослых, детей и юниоров (6+). Впервые мы также проведем первые инклюзивные соревнования по SUP, - делится ближайшими планами руководитель проекта Оксана.- Чтобы предотвратить трагические случаи и популяризовать соблюдения правил безопасности на воде, особенно при занятиях водными видами спорта, такими как гребля на SUP-досках, которая стремительно развивается среди непрофессионалов, мы развиваем проект «SUP спас». В рамках проекта не менее 300 человек научатся безопасно использовать SUP-оборудование, овладеют техникой безопасности на воде и культурой использования защитного и спасательного оборудования. Участники освоят навыки спасения на воде и оказания первой помощи. Каждые выходные на основных пляжах Бурятии в летнее время будут проводиться открытые тренировки по SUP-серфингу и мастер-классы по обучению навыкам спасения и оказания первой помощи, - делится планами Оксана Климова.В зимнее время команда также будет проводить занятия и тренировки по спасению на воде в бассейнах г. Улан-Удэ и в Кабанском, Заиграевском, Селенгинском районах Бурятии. В республике появится первое добровольно-спасательное формирование «SUP спас», состоящее из лидеров SUP-сообществ и руководителей прокатов. После обучения они смогут патрулировать пляжи, обеспечивать безопасность на городских и республиканских водоемах на протяжении всего пляжного сезона, а также сопровождать спортивные мероприятия и соревнования по водным видам спорта в Бурятии.Очень надеемся, что благодаря таким проектам культура поведения на воде изменится. И люди будут более осознанно подходить к использованию сапбордов и прочих приспособлений для летнего досуга. Ведь любой водоем – это зона риска для жизни.