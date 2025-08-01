В Улан-Удэ полицейские вычислили серийного автоугонщика

В Улан-Удэ полицейские задержали 29-летнего местного жителя, который подозревается в серии краж автомобилей. Три машины, которые он угнал с помощью обычной отвертки, уже вернули хозяевам.

- В полицию Железнодорожного района поступили сообщения от трех граждан об угоне автомобилей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый 29-летний местный житель. Транспортные средства стражи порядка обнаружили в одном из районов города, - сообщили в полиции республики.

Автоугонщик сознался полицейским, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прогуливался по городу, и, проходя в одном из дворов, обратил внимание на припаркованный автомобиль. Взломав замок отверткой, он угнал машину и оставил неподалеку от района его проживания.

- В ходе расследования стало известно также, что он причастен к еще двум эпизодам угона. Транспортные средства возвращены владельцам в целости и сохранности, а в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела, - добавили в МВД.

Фото: полиция РБ