Общество 01.08.2025 в 12:46

В Улан-Удэ полицейские вычислили серийного автоугонщика

Им оказался молодой и безработный горожанин
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ полицейские вычислили серийного автоугонщика

В Улан-Удэ полицейские задержали 29-летнего местного жителя, который подозревается в серии краж автомобилей. Три машины, которые он угнал с помощью обычной отвертки, уже вернули хозяевам.

- В полицию Железнодорожного района поступили сообщения от трех граждан об угоне автомобилей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый 29-летний местный житель. Транспортные средства стражи порядка обнаружили в одном из районов города, - сообщили в полиции республики.

Автоугонщик сознался полицейским, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прогуливался по городу, и, проходя в одном из дворов, обратил внимание на припаркованный автомобиль. Взломав замок отверткой, он угнал машину и оставил неподалеку от района его проживания.

- В ходе расследования стало известно также, что он причастен к еще двум эпизодам угона. Транспортные средства возвращены владельцам в целости и сохранности, а в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела, - добавили в МВД.

Фото: полиция РБ

 

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