Поломанный забор и уничтоженные грядки рассорили коммунальщиков в Бурятии

Любопытный конфликт случился в Муйском районе в поселке Таксимо. Повод для конфликта мелкий – снесенный забор и уничтоженные грядки. Зато по поводу него собрался весь коммунальный «бомонд», представители которого, тыкая друг в друга пальцами, пытались перекинуть вину за столь незначительное происшествие на кого-то другого.Жительница Таксимо по имени Надежда (имя изменено) пришла в суд с иском. Приложив внушительный список тех, кто, по ее мнению, повинен в случившейся с ней беде. Это администрация Муйского района, муниципальное учреждение «Управление ЖКХ и муниципального имущества», ООО «Икибзяк» и ООО «Бодайбо-Строй».Все эти коммунальные воротилы районного масштаба держали в суде ответ за… поврежденный забор и грядки.«Истец пояснила суду, что через принадлежащий на праве собственности земельный участок проходит участок теплотрассы. Летом 2024 года администрацией МО «Муйский район» производился капитальный ремонт теплотрассы. При проведении земляных работ часть забора демонтирована, снесены грядки. Стоимость восстановительного ремонта составляет 170 000 рублей с учетом стоимости материалов и работ», - описывала свою позицию истец.Первым слово держала представитель районной администрации. Она не отрицала, что беда действительно случилась – забор и грядки пали жертвой коммунальщиков. Но виновато в этом, по ее мнению, ООО «Бодайбо-Строй». Именно с этой компанией администрация заключила муниципальный контракт на проведение капитального ремонта тепловых сетей.«Во время проведения ремонтных работ подрядчиком истцу причинен ущерб. Таким образом, ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам, несет подрядчик, как непосредственный причинитель вреда. Кроме того, подрядчик обязанность своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, заказчику не выполнил», - «наезжала» представитель администрации на местных коммунальщиков.Представитель «Бодайбо-Строй», однако, тоже отказался добровольно возмещать стоимость забора и грядок. Хоть и признал, что именно эта компания выполняла ремонт теплотрассы в 2024 году, жертвой которого пал означенный забор. Но «забор истца находился в поврежденном состоянии, и некоторая часть держалась на подпорках. Повреждения забору причинены при устранении последствий аварии на трубопроводе теплотрассы в октябре 2023 года. Кроме того, забор установлен в охранной зоне тепловых сетей, что недопустимо. Ответственность за причиненный ущерб истца должен нести собственник тепловых сетей или ресурсоснабжающая организация», - переводил стрелки юрист «Бодайбо-Строй».Годом ранее, до того как забор пал смертью храбрых, теплотрассу тоже ремонтировали. Но другая компания - ООО «Икибзяк». Именно на нее и пытались перекинуть ответственность в «Бодайбо-Строй».«Представитель ООО «Икибзяк» исковые требования не признала, суду пояснила, что в 2023 году при устранении аварии на теплотрассе повреждения забору не причинялись, забор демонтирован подрядчиком ООО «Бодайбо-Строй» при проведении капитального ремонта участка теплотрассы», - так стрелка метнулась обратно.Тогда в ход пошли показания свидетелей, которые воочию лицезрели трагическое заборопадение. В частности, один из них рассказал, что за год до уничтожения ограды, в 2023 году, действительно произошел прорыв теплотрассы. И его устраняло ООО «Икибзяк».«Однако на территории ограды он лично производил земляные работы с целью минимального повреждения земляного покрова и определения места прорыва, в связи с чем вручную откапывал колодцы небольшого диаметра. Прорыв произошел за территорией земельного участка. При проведении земляных работ со стороны ООО «Икибзяк» образовалась трещина на фундаменте забора, которая не повлияла на целостность забора. Подпорки были установлены для профилактики», - пересказывает суд показания свидетеля.Этот же свидетель рассказал, что в августе 2024 года ООО «Бодайбо-Строй» демонтировало забор на расстоянии 50 метров.«При этом согласия на демонтаж забора он не давал, препятствовать проведению ремонтных работ на участке не имел права. Администрация МО «Муйский район» о необходимости демонтажа забора не предупреждала».Были еще свидетели, в основном коммунальщики, каждый из которых выгораживал фирму, в которой работает.Суд, выслушав всю эту коммунальную тусовку Муйского района, признал, что, во-первых, забор действительно был поврежден. Во-вторых, сделали это работники «Бодайбо-Строй». Но отвечать за все должна местная администрация, которая являлась заказчиком работ.«По условиям государственного контракта заказчик обязан производить проверку выполненных подрядчиком работ на предмет соответствия условиям контракта, проектной документации, организовать приемку выполненных работ, соответствующих требованиям, установленным контрактом, осуществлять контроль за выполнением работ на объекте. При этом проделанные подрядчиком работы приняты без замечаний, что означает, что обязанности по недопущению повреждения имущества третьих лиц при выполнении работ по капитальному ремонту теплотрассы не исполнила, поэтому обязана оплатить истцу ремонтно-восстановительные работы забора», - говорится в решении суда первой инстанции.В итоге все 170 тыс. рублей тяжким грузом легли на плечи муниципалитета. Остальные, причастные к падению забора, ушли невредимыми. Но недалеко. Администрация, не желая мириться с вопиющей несправедливостью (ведь забор ломали не они), отправилась в Верховный суд Бурятии, чтобы защитить свою честь.«Подрядчик - ООО «Бодайбо-Строй» - не уведомил заказчика об обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок, и продолжил выполнять работы по своему усмотрению, указаний со стороны МКУ «Управление ЖКХ и муниципального имущества» не получал. Полагает, что ответственность за причинение вреда истцу должна быть возложена на ООО «Бодайбо-Строй», - убеждал судей юрист администрации.В «Бодайбо-Строй» же сменили стратегию и решили убедить суд в том, что местные власти все знали, но молча согласились с осуществленным в отношении забора насилием.«В администрации не организовали согласование демонтажа забора с истцом, хотя знали о его расположении в зоне работ. Полагает, что ответственность за ущерб должна нести администрация МО «Муйский район», как собственник тепловых сетей, не обеспечивший соблюдение охранных зон, и как заказчик, не выполнивший обязанности по контролю и согласованию работ с истцом».В конце концов, решение суда первой инстанции устояло. И в громком деле о падении муйского забора поставлена жирная (на 170 тыс. рублей) точка.