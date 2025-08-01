В селе Бурятии снесут аварийное общежитие

В Бурятии снесут пустующее здание общежития БРТАТ в селе Иволгинск. В администрации Иволгинского района подчеркнули, что общага не используется уже много лет. Конструкции обветшали и находятся в предаварийном состоянии. Существует реальный риск обрушения стен, перекрытий или элементов фасада, особенно в непогоду.Также «заброшка» привлекает посторонних лиц, создавая угрозу их жизни и здоровью. Возрастает риск возникновения пожаров. Поэтому от кирпичного здания решили избавиться. Там уже огородили территорию. Работы по демонтажу с привлечением специализированной организации начнутся с августа и продлятся до конца 2026 года.«После завершения работ территория будет расчищена. Вопрос о возможном дальнейшем использовании освободившейся площади будет прорабатываться администрацией с учетом мнения жителей и планов развития села. Приносим извинения за предоставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к ситуации», - прокомментировали в районной администрации.Фото: администрация Иволгинского района