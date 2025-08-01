Общество 01.08.2025 в 13:25

В селе Бурятии снесут аварийное общежитие

Здание в Иволгинске не используется уже много лет
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Текст: Карина Перова
В селе Бурятии снесут аварийное общежитие
В Бурятии снесут пустующее здание общежития БРТАТ в селе Иволгинск. В администрации Иволгинского района подчеркнули, что общага не используется уже много лет. Конструкции обветшали и находятся в предаварийном состоянии. Существует реальный риск обрушения стен, перекрытий или элементов фасада, особенно в непогоду.

Также «заброшка» привлекает посторонних лиц, создавая угрозу их жизни и здоровью. Возрастает риск возникновения пожаров. Поэтому от кирпичного здания решили избавиться. Там уже огородили территорию. Работы по демонтажу с привлечением специализированной организации начнутся с августа и продлятся до конца 2026 года.

«После завершения работ территория будет расчищена. Вопрос о возможном дальнейшем использовании освободившейся площади будет прорабатываться администрацией с учетом мнения жителей и планов развития села. Приносим извинения за предоставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к ситуации», - прокомментировали в районной администрации.

Фото: администрация Иволгинского района
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общага Иволгинск снос

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