Общество 01.08.2025 в 14:27
Улан-удэнский аэропорт отмечает 99-летие
Все началось с открытия авиасообщения между Верхнеудинском и Ургоем
Текст: Карина Перова
В столице Бурятии принимает поздравления международный аэропорт «Байкал». Сегодня воздушная гавань отмечает свое 99-летие.
Именно 1 августа 1926 года было открыто регулярное воздушное пассажирское сообщение между Верхнеудинском (ныне Улан-Удэ) и Ургоем (Улан-Батор).
«Этот исторический рейс стал началом развития гражданской авиации в нашем регионе и всей Бурятии, которая с тех пор прочно связана с небом», - отметили в аэропорту.
Фото: правительство Бурятии
Именно 1 августа 1926 года было открыто регулярное воздушное пассажирское сообщение между Верхнеудинском (ныне Улан-Удэ) и Ургоем (Улан-Батор).
«Этот исторический рейс стал началом развития гражданской авиации в нашем регионе и всей Бурятии, которая с тех пор прочно связана с небом», - отметили в аэропорту.
Фото: правительство Бурятии
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