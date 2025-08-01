Улан-удэнский аэропорт отмечает 99-летие

В столице Бурятии принимает поздравления международный аэропорт «Байкал». Сегодня воздушная гавань отмечает свое 99-летие.Именно 1 августа 1926 года было открыто регулярное воздушное пассажирское сообщение между Верхнеудинском (ныне Улан-Удэ) и Ургоем (Улан-Батор).«Этот исторический рейс стал началом развития гражданской авиации в нашем регионе и всей Бурятии, которая с тех пор прочно связана с небом», - отметили в аэропорту.Фото: правительство Бурятии