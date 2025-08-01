Женщина-убийца подростка предстанет перед судом Бурятии

В Хоринском районе Бурятии перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в убийстве несовершеннолетнего. 17-летний парень скончался от удара ножом в живот.

- В ночь на 17 мая 2025 года обвиняемая в своем доме распивала спиртное с двумя детьми и их несовершеннолетними приятелями, пришедшими в гости. Спустя некоторое время женщина и ее сын стали ругаться с одним из гостей. Ссора переросла в потасовку, обвиняемая взяла кухонный нож и ударила им 17-летнего в живот. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказали в Следкоме республики.

Пострадавшему вызвали скорую, а женщина в это время спряталась в деревянном туалете во дворе дома. Ее задержала приехавшая позже следственно-оперативная группа.

В настоящее время в ходе проведенного расследования собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Фото: loon.site