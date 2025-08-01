Общество 01.08.2025 в 15:33

В Бурятии на выходные будет жарко

Но местами пройдут дожди
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на выходные будет жарко
Фото: freepik.com
Прогноз погоды на предстоящие три дня обнародовал Гидрометцентр Бурятии. По данным синоптиков, в республике ожидается жаркая погода, но местами возможны дожди, ливни и град.

2 августа по республике прогнозируется переменная облачность, местами дожди, грозы, днем местами возможен град. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +11…+16, местами +3…+8. Днем будет +27…+32, местами +19…+24 градуса.

3 августа по республике облачно, местами дожди, грозы, возможны ливни. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +13…+18, местами +5…+10. Днем будет +24…+29, местами +18…+23 градусов.

В понедельник, 4 августа, по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +13…+18, местами +5…+10. Днем +26…+31, местами +18…+23 градуса.

В Улан-Удэ в субботу, 2 августа, без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура сегодня ночью +13…+15, завтра днем +29…+31.
Теги
погода

Все новости

В Бурятии вековой юбилей празднует работница электростанции
01.08.2025 в 15:45
В Бурятии на выходные будет жарко
01.08.2025 в 15:33
Улан-удэнка отправила своему знакомому гашиш по почте под видом специй
01.08.2025 в 15:18
Женщина-убийца подростка предстанет перед судом Бурятии
01.08.2025 в 15:14
«Потеряла два литра крови»
01.08.2025 в 15:12
36 телят из Бурятии не пустили в Новосибирскую область
01.08.2025 в 14:53
В Улан-Удэ ребенок сломал ногу, играя на батуте
01.08.2025 в 14:43
Улан-удэнский аэропорт отмечает 99-летие
01.08.2025 в 14:27
В Бурятии бывший министр будет коротать время в камере еще три месяца
01.08.2025 в 14:07
В селе Бурятии снесут аварийное общежитие
01.08.2025 в 13:25
ЗУРХАЙ
с 30 июля по 5 августа

Читайте также
В Бурятии вековой юбилей празднует работница электростанции
Поздравления принимает Варвара Петровна Кононова
01.08.2025 в 15:45
Женщина-убийца подростка предстанет перед судом Бурятии
17-летнего парня она зарезала во время пьяной ссоры
01.08.2025 в 15:14
Улан-удэнский аэропорт отмечает 99-летие
Все началось с открытия авиасообщения между Верхнеудинском и Ургоем
01.08.2025 в 14:27
В селе Бурятии снесут аварийное общежитие
Здание в Иволгинске не используется уже много лет
01.08.2025 в 13:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru