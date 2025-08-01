В Бурятии на выходные будет жарко

Прогноз погоды на предстоящие три дня обнародовал Гидрометцентр Бурятии. По данным синоптиков, в республике ожидается жаркая погода, но местами возможны дожди, ливни и град.2 августа по республике прогнозируется переменная облачность, местами дожди, грозы, днем местами возможен град. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +11…+16, местами +3…+8. Днем будет +27…+32, местами +19…+24 градуса.3 августа по республике облачно, местами дожди, грозы, возможны ливни. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +13…+18, местами +5…+10. Днем будет +24…+29, местами +18…+23 градусов.В понедельник, 4 августа, по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +13…+18, местами +5…+10. Днем +26…+31, местами +18…+23 градуса.В Улан-Удэ в субботу, 2 августа, без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура сегодня ночью +13…+15, завтра днем +29…+31.