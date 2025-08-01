В Бурятии вековой юбилей празднует работница электростанции

В Бурятии чествуют еще одну долгожительницу. Сегодня, 1 августа, празднует свой вековой юбилей ветеран труда, труженица тыла, многодетная мама Варвара Петровна Кононова.Женщина – родом из села Верхний Тасуркай Читинской области. В тяжелые военные годы вместо учёбы помогала семье и ухаживала за младшими братьями и сестрами. Варвара с юных лет познала, что такое труд.В 15 лет девушка поступила в ремесленное училище. Затем стала работать оператором на электростанции. Там она встретила свою вторую половинку – фронтовика Павла Кузьмича Кононова. Пара вырастила четверых детей.«Варвара Петровна награждена пятью юбилейными медалями Победы. Она является бабушкой 6 внуков, 19 правнуков и 9 праправнуков. К сожалению, двое правнуков героически погибли при исполнении воинского долга в зоне СВО», - рассказали в минсоцзащиты Бурятии.Фото: минсоцзащиты Бурятии