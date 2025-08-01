Общество 01.08.2025 в 15:45
В Бурятии вековой юбилей празднует работница электростанции
Поздравления принимает Варвара Петровна Кононова
Текст: Карина Перова
В Бурятии чествуют еще одну долгожительницу. Сегодня, 1 августа, празднует свой вековой юбилей ветеран труда, труженица тыла, многодетная мама Варвара Петровна Кононова.
Женщина – родом из села Верхний Тасуркай Читинской области. В тяжелые военные годы вместо учёбы помогала семье и ухаживала за младшими братьями и сестрами. Варвара с юных лет познала, что такое труд.
В 15 лет девушка поступила в ремесленное училище. Затем стала работать оператором на электростанции. Там она встретила свою вторую половинку – фронтовика Павла Кузьмича Кононова. Пара вырастила четверых детей.
«Варвара Петровна награждена пятью юбилейными медалями Победы. Она является бабушкой 6 внуков, 19 правнуков и 9 праправнуков. К сожалению, двое правнуков героически погибли при исполнении воинского долга в зоне СВО», - рассказали в минсоцзащиты Бурятии.
Фото: минсоцзащиты Бурятии
Женщина – родом из села Верхний Тасуркай Читинской области. В тяжелые военные годы вместо учёбы помогала семье и ухаживала за младшими братьями и сестрами. Варвара с юных лет познала, что такое труд.
В 15 лет девушка поступила в ремесленное училище. Затем стала работать оператором на электростанции. Там она встретила свою вторую половинку – фронтовика Павла Кузьмича Кононова. Пара вырастила четверых детей.
«Варвара Петровна награждена пятью юбилейными медалями Победы. Она является бабушкой 6 внуков, 19 правнуков и 9 праправнуков. К сожалению, двое правнуков героически погибли при исполнении воинского долга в зоне СВО», - рассказали в минсоцзащиты Бурятии.
Фото: минсоцзащиты Бурятии
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