Общество 01.08.2025 в 15:45

В Бурятии вековой юбилей празднует работница электростанции

Поздравления принимает Варвара Петровна Кононова
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Текст: Карина Перова
В Бурятии вековой юбилей празднует работница электростанции
В Бурятии чествуют еще одну долгожительницу. Сегодня, 1 августа, празднует свой вековой юбилей ветеран труда, труженица тыла, многодетная мама Варвара Петровна Кононова.

Женщина – родом из села Верхний Тасуркай Читинской области. В тяжелые военные годы вместо учёбы помогала семье и ухаживала за младшими братьями и сестрами. Варвара с юных лет познала, что такое труд.

В 15 лет девушка поступила в ремесленное училище. Затем стала работать оператором на электростанции. Там она встретила свою вторую половинку – фронтовика Павла Кузьмича Кононова. Пара вырастила четверых детей.

«Варвара Петровна награждена пятью юбилейными медалями Победы. Она является бабушкой 6 внуков, 19 правнуков и 9 праправнуков. К сожалению, двое правнуков героически погибли при исполнении воинского долга в зоне СВО», - рассказали в минсоцзащиты Бурятии.

Фото: минсоцзащиты Бурятии
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