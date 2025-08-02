Общество 02.08.2025 в 16:14

В Бурятии отмечают 95-летие ВДВ России

На разных площадках прошли праздничные мероприятия
A- A+
Текст: Татьяна Жамсуева
В Бурятии отмечают 95-летие ВДВ России
Фото: пресс-служба Правительства РБ

Для военнослужащих и ветеранов представили концертную программу с участием Заслуженных артистов РФ, для гостей праздника развернулись выставки средств ведения боя и военной экипировки. Глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в праздничных мероприятиях в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. А военнослужащий прямо на мероприятие сделал предложение своей возлюбленной.

«Поздравляю вас с большой датой – 95-летием Воздушно-десантных войск России! И отдельно – с 57-летием нашей легендарной 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады! ВДВ – это не просто род войск. Это характер. Это смелость, честь, верность и братство. Это те, кто всегда впереди, кто идёт туда, где трудно, кто первым принимает удар. 11-я бригада – гордость не только Бурятии, но и всей страны! Три ордена – Суворова, Жукова и теперь Кутузова – на знамени бригады. Семь Героев России, тысячи награждённых – это не цифры. Это наши ребята, наши воины, наши земляки, которые сегодня на передовой», - обратился к десантникам и их родным Алексей Цыденов. 


Врио командира 11-ой  отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, гвардии полковник Роман Стадийчук отметил преемственность традиций в соединении. 

«Во все времена десантники своим ежедневным кропотливым трудом подтверждали свою профессиональную надежность, верность традициям и духовно-нравственным идеалам Родины. Мужество и героизм, смелость и отвага - вот те качества, которые присущи гвардейцам «крылатой пехоты». Все эти качества в годы Великой Отечественной войны десантники проявили в самых ожесточенных и кровопролитных сражениях. Гвардейцы десантники нашего соединения покрыли себя вековой славой, выполняя боевые задачи в Афганистане, на территории Северо-Кавказского региона, Сирийской Арабской Республики. В настоящее время соединение также выполняет специальные задачи вдали от дома. Именно в эти дни на специальной военной операции, героически выполняя свой священный долг перед Отечеством», - отметил Роман Стадийчук.

К празднованию Дня Воздушно-десантных войск присоединились дети Бурятии. Сразу в трех детских оздоровительных лагерях: «Огонёк», «Родник», «Березка» и на площади у Русского драматического театра в этот день проходят лекции, встречи, мастер-классы с десантниками – лекторами Российского общества «Знание» в рамках  Всероссийской акции "Служу Отечеству". Из уст самих героев дети узнают славную историю Воздушно-десантных войск. 

Неожиданным сюрпризом праздничной программы стало предложение руки и сердца. Один из военнослужащих преподнес кольцо любимой прямо на празднике, среди десантного братства.

pmanpz0wpfgtgtmlcacdrnwz9dzhwf4a.jpg




Теги
ВДВ

Все новости

В Бурятии отмечают 95-летие ВДВ России
02.08.2025 в 16:14
В Бурятии начались перебои с картошкой
02.08.2025 в 09:17
В Бурятии все еще горят леса
02.08.2025 в 09:01
Жители Бурятии не спешат ставить самозапрет на кредиты
02.08.2025 в 08:49
Иркутск поможет газифицировать Улан-Батор
02.08.2025 в 08:23
Поломанный забор и уничтоженные грядки рассорили коммунальщиков в Бурятии
02.08.2025 в 08:00
Бурятпроектреставрация тонет все глубже
02.08.2025 в 07:00
Работы на месторождении апатитов в Бурятии будут контролировать общественники
01.08.2025 в 17:13
В Улан-Удэ бдительные горожане помогли полиции задержать пьяного водителя
01.08.2025 в 16:55
В Бурятии случилось уже второе по счету смертельное ДТП
01.08.2025 в 16:52
ЗУРХАЙ
с 30 июля по 5 августа

Читайте также
Жители Бурятии не спешат ставить самозапрет на кредиты
В рейтинге по самозапрету наш регион в хвосте
02.08.2025 в 08:49
Поломанный забор и уничтоженные грядки рассорили коммунальщиков в Бурятии
Необычное дело рассмотрели в Муйском районном суде
02.08.2025 в 08:00
В Улан-Удэ бдительные горожане помогли полиции задержать пьяного водителя
Его автомобиль подозрительно неровно ехал по дороге
01.08.2025 в 16:55
Жители Улан-Удэ вынесли на стихийную свалку «целую квартиру»
Экоактивисты нашли в ходе уборки кучу бытовой техники
01.08.2025 в 16:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru