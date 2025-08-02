В Бурятии отмечают 95-летие ВДВ России

Для военнослужащих и ветеранов представили концертную программу с участием Заслуженных артистов РФ, для гостей праздника развернулись выставки средств ведения боя и военной экипировки. Глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в праздничных мероприятиях в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. А военнослужащий прямо на мероприятие сделал предложение своей возлюбленной.

«Поздравляю вас с большой датой – 95-летием Воздушно-десантных войск России! И отдельно – с 57-летием нашей легендарной 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады! ВДВ – это не просто род войск. Это характер. Это смелость, честь, верность и братство. Это те, кто всегда впереди, кто идёт туда, где трудно, кто первым принимает удар. 11-я бригада – гордость не только Бурятии, но и всей страны! Три ордена – Суворова, Жукова и теперь Кутузова – на знамени бригады. Семь Героев России, тысячи награждённых – это не цифры. Это наши ребята, наши воины, наши земляки, которые сегодня на передовой», - обратился к десантникам и их родным Алексей Цыденов.





Врио командира 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, гвардии полковник Роман Стадийчук отметил преемственность традиций в соединении.

«Во все времена десантники своим ежедневным кропотливым трудом подтверждали свою профессиональную надежность, верность традициям и духовно-нравственным идеалам Родины. Мужество и героизм, смелость и отвага - вот те качества, которые присущи гвардейцам «крылатой пехоты». Все эти качества в годы Великой Отечественной войны десантники проявили в самых ожесточенных и кровопролитных сражениях. Гвардейцы десантники нашего соединения покрыли себя вековой славой, выполняя боевые задачи в Афганистане, на территории Северо-Кавказского региона, Сирийской Арабской Республики. В настоящее время соединение также выполняет специальные задачи вдали от дома. Именно в эти дни на специальной военной операции, героически выполняя свой священный долг перед Отечеством», - отметил Роман Стадийчук.



К празднованию Дня Воздушно-десантных войск присоединились дети Бурятии. Сразу в трех детских оздоровительных лагерях: «Огонёк», «Родник», «Березка» и на площади у Русского драматического театра в этот день проходят лекции, встречи, мастер-классы с десантниками – лекторами Российского общества «Знание» в рамках Всероссийской акции "Служу Отечеству". Из уст самих героев дети узнают славную историю Воздушно-десантных войск.



Неожиданным сюрпризом праздничной программы стало предложение руки и сердца. Один из военнослужащих преподнес кольцо любимой прямо на празднике, среди десантного братства.













