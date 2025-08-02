Общество 02.08.2025 в 16:42

Через бурятских почтальонов проходит около 700 тысяч писем и открыток

Сегодня день почтового ящика
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Текст: Татьяна Жамсуева
Через бурятских почтальонов проходит около 700 тысяч писем и открыток
Фото: пресс-служба Почта РФ

2 августа во всем мире отмечается день рождения почтового ящика. Именно в этот день в 1858 году на улице Лондона было установлено первое устройство для сбора писем. Но российский почтовый ящик старше лондонского на 10 лет, его установили в Санкт-Петербурге в 1848 г. В Бурятии сегодня установлено 447 почтовых ящиков — настольных, настенных и напольных.

Активнее всех письменную корреспонденцию через почтовые ящики отправляют юридические лица. Ежедневно по всей территории региона — это сотни писем. Также регулярно в ящики опускают свои отправления посткроссеры Бурятии, рассылающие почтовые открытки в более чем 140 стран мира. Кроме этого, большой интерес к почтовым ящикам накануне Нового года проявляют дети. Они опускают туда свои послания, адресованные главному волшебнику страны, — Деду Морозу в г. Великий Устюг.

Каждый месяц в Республике Бурятия сотрудники Почты России обрабатывают в среднем около 700 000 писем и открыток.

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