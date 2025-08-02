Общество 02.08.2025 в 17:41

Улан-удэнка продает саженцы в поддержку земляков СВО

Акция называется «КУПИ САЖЕНЕЦ - ПРИБЛИЗЬ ПОБЕДУ»

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Текст: Татьяна Жамсуева
Улан-удэнка продает саженцы в поддержку земляков СВО
фото от Ольги Архиповой

Озеленить республику и поддержать ребят из Бурятии предлагает общественница Ольга Архипова. В прошлом году благодаря акции удалось отправить на фронт 2 детектора дрона и 1 РЭБ. Все саженцы с закрытой корневой системой, морозостойкие, адаптированные к холодному климату, выращенные из семян, черенков или отводками. 

Как пишет Ольга, к сожалению, один детектор сгорел вместе с машиной при взрыве. Зато другой спас жизнь мужу Ольги, вовремя оповестив о приближении "птички". Машина взорвалась, а люди спаслись. «Все это дико звучит для нас здесь, ведь мы находимся в безопасности, в тепле, в сытости. А они там рискуют жизнями, теряют ее, лишены всяких радостей и надежд на будущее», -пишет организатор акции. 

Всю прибыль от продажи саженцев женщина готова направить на покупку необходимого для бойцов. 

Перечень саженцев и реквизиты можно найти на странице в социальной сети Вконтакте: https://vk.com/id199111468

 

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СВО озеленение

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