Улан-удэнка продает саженцы в поддержку земляков СВО

Озеленить республику и поддержать ребят из Бурятии предлагает общественница Ольга Архипова. В прошлом году благодаря акции удалось отправить на фронт 2 детектора дрона и 1 РЭБ. Все саженцы с закрытой корневой системой, морозостойкие, адаптированные к холодному климату, выращенные из семян, черенков или отводками.



Как пишет Ольга, к сожалению, один детектор сгорел вместе с машиной при взрыве. Зато другой спас жизнь мужу Ольги, вовремя оповестив о приближении "птички". Машина взорвалась, а люди спаслись. «Все это дико звучит для нас здесь, ведь мы находимся в безопасности, в тепле, в сытости. А они там рискуют жизнями, теряют ее, лишены всяких радостей и надежд на будущее», -пишет организатор акции.

Всю прибыль от продажи саженцев женщина готова направить на покупку необходимого для бойцов.

Перечень саженцев и реквизиты можно найти на странице в социальной сети Вконтакте: https://vk.com/id199111468