Общество 02.08.2025 в 18:08

Подготовка к школе жителям Бурятии обойдется в 15 тысяч рублей

Аналитики популярной платформы сравнили цены
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Текст: Татьяна Жамсуева
Подготовка к школе жителям Бурятии обойдется в 15 тысяч рублей
Фото: freepik.com

Аналитики подсчитали, что подготовка к школе обойдется россиянам в среднем в 15 000 рублей. И желательно начать готовить ребенка к школе лучше заранее. На «Авито» за последний месяц выросли продажи большинства товаров для учебы. Полный комплект из новой школьной одежды и обуви для мальчика и канцелярии будет стоить 14 900 рублей. При покупке «с рук» тот же самый набор обойдется в 8 400 рублей. Для девочки аналогичный комплект сейчас в среднем стоит 14 100 рублей в новом виде и 8 500 рублей в ресейле.

Средняя экономия при покупке школьной формы и принадлежностей в ресейле для мальчиков составила 44%, а для девочек — 40%.

Комплект для занятий дома из компьютерного стола и кресла в среднем сейчас будет стоить 23 000 рублей в новом виде и 10 000 рублей в ресейле. Поскольку дети растут довольно быстро, что-то из школьной формы — а иногда и весь комплект — приходится обновлять. Мальчикам обязательно понадобится костюм. Продажи пиджаков в июле 2025 года по сравнению с июнем 2025 года выросли на 88%, а продажи брюк — на 14%. Рубашки стали покупать чаще на 20%. Также в школу нужна обувь — ботинки и туфли для мальчиков в июле покупали на 60% чаще, чем в июне. Такой комплект в новом виде в среднем стоит 5 200 в новом виде и 3 100 рублей в ресейле. Продажи пиджаков для девочек также выросли — на 8%. Чтобы собрать костюм, в отличие от мальчиков, девочкам чаще покупают юбки — их за месяц стали покупать чаще на 21%. Также на 43% выросли продажи блуз и рубашек, а вот туфли для девочек стали покупать менее активно — на 8% реже. В общей сложности такой новый комплект в среднем обходится в 4 700 рублей, а «с рук» — в 3 300 рублей. 

Также в школу для физкультуры понадобится спортивная форма. Продажи спортивных костюмов для мальчиков за год выросли на 46%, а кроссовок — на 19%. Такой набор в среднем обходится в 3 000 рублей в новом виде и в 1 600 рублей в ресейле. Спортивные костюмы для девочек за год стали покупать чаще на 50%, а кроссовки — на 13%. Такой комплект будет стоить 2 700 рублей в новом виде и 1 500 в ресейле. 

Выбирая рюкзак для школьника, лучше отдавать предпочтение эргономичным вариантам, которые обеспечивают амортизацию и равномерно распределяют нагрузку на спину и плечи. Продажи таких моделей на Авито за месяц выросли на 63%. Также на 32% чаще стали покупать пеналы с наполнением, а продажи тетрадей почти не изменились. Такой комплект канцелярии в среднем стоит 6 700 рублей в новом виде и 3 700 рублей в ресейле. 

Учеба не ограничивается школой, и дети тратят много времени на домашние задания, поэтому важно организовать для них удобное рабочее место дома. Продажи компьютерных столов на Авито за месяц выросли на 25%, а компьютерных кресел — на 66%. Новый комплект из стола и кресла для учебы дома в среднем сейчас обходится в 23 000 рублей, а при покупке «с рук» — в 10 000 рублей.

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