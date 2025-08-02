Спасли медведицу из Листвянки

Это стало возможно благодаря вмешательству природоохранной прокуратуры. В результате координации деятельности контролирующих органов медведице проведен клинический осмотр и вакцинация. В настоящее время дикое животное перемещено и размещено в приюте для животных при питомнике «К-9».

Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе мониторинга СМИ выявлена информация о содержании в п. Листвянка в неволе медведицы, уход за которой не осуществлялся, что создавало угрозу животному, а также безопасности жизни и здоровью граждан в виду ветхого состояния клетки.