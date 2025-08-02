С птицы из Бурятии сняли 42 клеща

Волонтеры-орнитологи в станции кольцевания птиц "Байкальская" в п. Танхой поймали в сетке самку дрозда. В ходе кольцевания они обнаружили на теле птицы 42 клеща. Вес самки дрозда всего 140 грамм, поэтому она была состоянии выкормить столько паразитов.

«Такая вот пёстрая дроздиха-героиня. На самом деле, мы всем чатом решили, что гордимся кольцевателями, которые бережно и по возможности быстро удалили всех клещей. А дроздихе мы скорее сочувствуем», - написали в социальной сети.

Когда её избавили от всех клещей и готовились выпускать, стало слышно, как песней зовет ее партнер. «Он любил её со всеми её клещевыми недостатками», - с юмором написали орнитологи