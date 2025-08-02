В Улан-Удэ грейдируют грунтовые дороги

Как сообщает Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ, На 1 августа в порядок приедена 191 улица: в Советском районе – 22 улицы, в Октябрьском – 118 улиц, в Железнодорожном – 51 улица. Работы идут ежедневно. Сегодня грунтовые дороги разравнивают на улицах Королева, Магистральной, Камова, Северо-Восточной и Акмолинской.

Заявки на грейдирование можно подать через районную администрацию.