Общество 02.08.2025 в 18:56

В Улан-Удэ грейдируют грунтовые дороги

Также выполняется отсыпка на 98 участках
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Текст: Татьяна Жамсуева
В Улан-Удэ грейдируют грунтовые дороги
Фото: КБУ г. Улан-Удэ

Как сообщает Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ, На 1 августа в порядок приедена 191 улица: в Советском районе – 22 улицы, в Октябрьском – 118 улиц, в Железнодорожном – 51 улица. Работы идут ежедневно. Сегодня грунтовые дороги разравнивают на улицах Королева, Магистральной, Камова, Северо-Восточной и Акмолинской. 

Заявки на грейдирование можно подать через районную администрацию.

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