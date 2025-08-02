Жители Бурятии активно запасаются малиной, которая помогает похудеть

Малина – одна из самых любимых ягод среди детей и взрослых. Из нее готовят вкусное варенье, желе, пастилу и замораживают. Помимо вкусовых качеств, она обладает многими полезными свойствами. Одно из которых - помощь в похудении. А средняя стоимость ягоды на рынке – 400 руб за 1 литр.

Малина улучшает работу мозга. Благодаря антиоксидантам малина помогает избежать возрастных ухудшений памяти. Кроме того, эта ягода способствует росту новых нервных клеток в головном мозге.

Снижает сахар в крови. Пищевые волокна и полифенолы в малине помогают снижать уровень сахара в крови, предотвращают его резкие скачки.

Защищает сердце. Если регулярно, понемногу есть малину, можно поддержать здоровье сердца. Исследования подтвердили, что употребление этой ягоды снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращает накопление тромбоцитов и снижает кровяное давление.

Помогает похудеть. Малина – отличный выбор для тех, кто следит за фигурой. Опыты показали, что животные, которые ели жирную пищу и при этом получали высокие дозы кетонов малины, набирали меньше лишних килограммов, чем те, которые обходились без помощи малины.

Борется с артритом. Малина показала свою эффективность в профилактике артрита. Доказано, что экстракт ягоды уменьшает риск развития артрита.

Защищает кожу от старения. Малина богата витамином С, который действует как антиоксидант: борется со свободными радикалами, улучшает выработку коллагена и нейтрализует негативное воздействие солнца на кожу.

Лучше покупать ягоды в контейнере из натуральных материалов (картона или щепы). Внутрь должен проникать воздух, например, через перфорацию на крышке. Перед покупкой убедитесь, что ягоды свободно перемещаются внутри. Если вы ощущаете, что они склеились, откажитесь от покупки. Ягоды должны быть чистыми, свежими, съемной зрелости, одного сорта, без повреждений и заболеваний. После покупки малину лучше съесть побыстрее, так как хранится она недолго. И не забывайте хорошо промывать ягоды перед едой.