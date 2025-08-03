Общество 03.08.2025 в 11:33

В Бурятии тушат пять лесных пожаров

За минувшие сутки удалось потушить шесть очагов

A- A+
Текст: Анастасия Величко
В Бурятии тушат пять лесных пожаров

В Бурятии продолжают тушить пять пожаров в Кабанском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Селенгинском районах. Общая площадь составляет 283 га. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ).

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружено семь лесных пожаров в Бичурском, Кабанском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском и Хоринском районах. Все возгорания возникли из-за ударов молнии.

Ликвидировано шесть пожаров на площади шесть га в Баргузинском, Бичурском, Кабанском, Прибайкальском и Хоринском районах.

Борьбу с огнём ведут 199 человек - специалисты авиалесоохраны и наземных лесных служб - лесной охраны, привлечённые лица. Задействовано 37 единиц специализированной техники.

На территории лесного фонда Бурятии действует особой противопожарный режим. В Кижингинском районе объявлен режим ЧС муниципального уровня, напоминают в РАЛХ.

При обнаружении задымления или возгорания звоните на горячую линию лесной охраны по телефону 8(3012) 20-44-44.


Фото: РАЛХ

Теги
пожар ралх

Все новости

В Бурятии прокомментировали увольнение медсестры, которая выходила замуж за умирающих участников СВО
03.08.2025 в 11:54
Иркутяне опередили жителей Бурятии по уровню зарплат
03.08.2025 в 11:39
В Бурятии тушат пять лесных пожаров
03.08.2025 в 11:33
Бурятский Сурхарбаан по-чикагски
03.08.2025 в 08:00
В Бурятию пришло опасное водное увлечение
03.08.2025 в 07:00
Жители Бурятии активно запасаются малиной, которая помогает похудеть
02.08.2025 в 19:28
В Улан-Удэ грейдируют грунтовые дороги
02.08.2025 в 18:56
С птицы из Бурятии сняли 42 клеща
02.08.2025 в 18:42
Спасли медведицу из Листвянки
02.08.2025 в 18:22
Подготовка к школе жителям Бурятии обойдется в 15 тысяч рублей
02.08.2025 в 18:08
ЗУРХАЙ
с 30 июля по 5 августа

Читайте также
Шаманы провели защитный обряд на Байкале

На острове Ольхон они поклонились 13 покровителям

03.08.2025 в 12:15
В Бурятии прокомментировали увольнение медсестры, которая выходила замуж за умирающих участников СВО

После смерти тяжело раненых бойцов медсестра получала многомиллионные компенсации

03.08.2025 в 11:54
Иркутяне опередили жителей Бурятии по уровню зарплат

По данным статистики в среднем она составила 92 тысячи рублей в месяц

03.08.2025 в 11:39
Бурятский Сурхарбаан по-чикагски
Выходцы из Бурятии отметили праздник в штате Иллинойс
03.08.2025 в 08:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru