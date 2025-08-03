В Бурятии тушат пять лесных пожаров

В Бурятии продолжают тушить пять пожаров в Кабанском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Селенгинском районах. Общая площадь составляет 283 га. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ).

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружено семь лесных пожаров в Бичурском, Кабанском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском и Хоринском районах. Все возгорания возникли из-за ударов молнии.

Ликвидировано шесть пожаров на площади шесть га в Баргузинском, Бичурском, Кабанском, Прибайкальском и Хоринском районах.

Борьбу с огнём ведут 199 человек - специалисты авиалесоохраны и наземных лесных служб - лесной охраны, привлечённые лица. Задействовано 37 единиц специализированной техники.

На территории лесного фонда Бурятии действует особой противопожарный режим. В Кижингинском районе объявлен режим ЧС муниципального уровня, напоминают в РАЛХ.

При обнаружении задымления или возгорания звоните на горячую линию лесной охраны по телефону 8(3012) 20-44-44.





Фото: РАЛХ