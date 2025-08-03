Общество 03.08.2025 в 11:39

Иркутяне опередили жителей Бурятии по уровню зарплат

По данным статистики в среднем она составила 92 тысячи рублей в месяц

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Текст: Иван Иванов
Иркутяне опередили жителей Бурятии по уровню зарплат

Иркутская область оказалась на втором месте по зарплатам в Сибири, уступив только Красноярскому краю, следует из данных Новосибирскстата. Об этом сообщил портал «Ирсити.ру».

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за пять месяцев этого года Красноярском крае составляет 99,9 тысячи рублей, в Иркутской области — 92,8 тысячи.

Третье место в этом рейтинге занимает Новосибирская и Томская области, в которых средняя зарплата с января по май составляет 81,8 тысячи рублей.

Меньше всего этот показатель в Алтайском крае — 59,9 тысячи.

Больше всего в Иркутской области платят в сфере добычи полезных ископаемых (118 тысяч рублей), финансах и страховании — 113,9 тысячи рублей и сфере транспортировки и хранения грузов — 106,2 тысячи.

Меньше всего средняя зарплата в сфере недвижимости (52,3 тысячи), гостиничном деле и общепите (56,4 тысячи) и ремонте авто- и мототехники (60,5 тысячи).

Бурятия пока отстает в этой гонке.

Так в первые три месяца 2025-го средняя зарплата в республике, по данным Бурятстата, достигла 74 901 рубль (с учётом НДФЛ и других удержаний). Это на 14,4% (9439 рублей) больше, чем год назад – в январе-марте 2024-го, когда она составляла 65 462 рубля.


Фото: "Номер один"

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