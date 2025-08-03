В Улан-Удэ застройщик требовал с переселенцев доплату за новое жилье

Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ помогла переселяющимся жителям из аварийного жилья избежать доплат при заселении в новое жилье.

Жильцы дома на улице Цивилёва получили уведомления о необходимости доплаты за получаемое жилье. Застройщик требовал от граждан суммы от 100 до 136 тысяч рублей.

- Однако, действующее законодательство не предусматривает обязанность граждан осуществлять доплату за предоставляемое жилье взамен аварийного, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

В защиту интересов граждан надзорный орган предъявил три исковых заявления о признании незаконными действий застройщика по истребованию денежных средств с граждан. В ходе судебного заседания застройщик заключил мировое соглашение с гражданами, условия о доплате исключены из соглашений.





Фото: "Номер один"