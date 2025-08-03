Прокуратура Бурятии разобралась с висящими проводами в селе Гунда

Жительница посёлка Гунда обратилась к прокурору Еравнинского района с заявлением о неудовлетворительном состоянии линий электропередач, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Установлено, что несмотря на установку новых деревянных опор ещё в 2022 году, старые провода остались висеть на прежних изношенных конструкциях, представляя угрозу безопасности жителей.

После проведённой проверки и внесенного представления прокурора в филиал ПАО «Россети-Сибирь» - «Бурятнэнерго» местные электросети переключили на обновлённую инфраструктуру.



Фото: "Номер один"