Общество 03.08.2025 в 13:45

Прокуратура Бурятии разобралась с висящими проводами в селе Гунда

Энергетики установили новые опоры, не убрав старые с провисшими проводами

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Текст: Анастасия Величко
Прокуратура Бурятии разобралась с висящими проводами в селе Гунда

Жительница посёлка Гунда обратилась к прокурору Еравнинского района с заявлением о неудовлетворительном состоянии линий электропередач, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Установлено, что несмотря на установку новых деревянных опор ещё в 2022 году, старые провода остались висеть на прежних изношенных конструкциях, представляя угрозу безопасности жителей.

После проведённой проверки и внесенного представления прокурора в филиал ПАО «Россети-Сибирь» - «Бурятнэнерго» местные электросети переключили на обновлённую инфраструктуру.

 
Фото: "Номер один"

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