В Бурятии сожгли «неправильные» волосы яка

Госинспектор Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия совместно с сотрудниками таможни на ст. Тальцы досмотрели 157 кг волос яка, поступивших из Монголии в адрес получателя в Санкт-Петербург.

В ходе досмотра было установлено несоответствие товара сопроводительным документам, а также на упаковках отсутствовала маркировка. Груз поступил в сопровождении импортного ветеринарного сертификата и разрешения Россельхознадзора, выданного на ввоз тонкого мытого животного волоса, первично чесаного волоса яка (буйвола) для дальнейшей обработки и изготовления париков, используемых в театральных постановках, и импорт разрешается при соблюдении особых условий.

Фактически при вскрытии товара было установлено, что внутри немытый и нечёсаный волос яка, загрязненный сеном, хвоей деревьев. Кроме того, не предоставлено приложение к сертификату, содержащее информацию о проведении обработки волоса по технологии, гарантирующей разрушение вирусов опасных заболеваний сельскохозяйственных животных.

Груз не допущен к ввозу на территорию России, на днях волосы яка уничтожили.



Фото: управление Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия