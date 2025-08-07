Права пациентов

Вопрос: «Что делать, если в поликлинике по месту прикрепления нет врача нужной специальности?»

Екатерина Игнатьевна М.

Если в вашей поликлинике нет врача нужной вам специальности, то вас обязаны направить в другую клинику, где такой врач есть. Он вас примет бесплатно по ОМС. Для этого обратитесь к терапевту и попросите направление по форме № 057/у-04.

Важно! Терапевт или другой врач не может заменять узкого специалиста, если нужно его заключение.

Если направление не выдали, то нужно написать заявление на имя главврача с просьбой организовать консультацию у нужного специалиста. Получите отметку о принятии документа — штамп или входящий номер. Это подтвердит факт обращения.

Ждите ответа — по закону вас должны принять в течение 14 рабочих дней после подачи заявления.

Если вам не помогли, идите в частную клинику, сохраняйте все чеки и подавайте заявление на компенсацию в свою поликлинику.

При отказе или бездействии обращайтесь в суд. Фиксируйте все ответы письменно.

Куда жаловаться, если в поликлинике нет врачей:

- руководству поликлиники, например главврачу, заведующему отделением;

- страховой компании, которая выдала полис ОМС;

- в республиканский минздрав;

- в территориальный фонд медстрахования;

- в Росздравнадзор — подайте жалобу через сайт или по телефону;

- в суд, если врачей нет постоянно, а жалобы игнорируют.