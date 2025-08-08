Трудовые гарантии для работающих студентов

Вопрос: «На что имеют право работающие студенты?»

Елена Тимофеевна Б., г.Улан-Удэ

Если молодой человек работает по трудовому договору и впервые получаете высшее или среднее профессиональное образование по аккредитованной программе, ему положены особые трудовые гарантии.

Студентам высших учебных заведений, учащимся на заочном и очно-заочном, положен оплачиваемый учебный отпуск:

- для промежуточной аттестации - 40 дней на 1-2 курсах, 50 - на последующих;

- для итоговой аттестации - до 4 месяцев.

Оплата отпуска - 100% от среднего заработка за каждый календарный день. Также работодатель обязан полностью оплатить проезд раз в год к месту учебы и обратно.

Если студент обучается на очном отделении, то он может взять отпуск за свой счет:

- для промежуточной аттестации - 15 дней в год;

- для подготовки диплома и сдачи итоговых госэкзаменов - 4 месяца;

для сдачи итоговых госэкзаменов - 1 месяц.

Учащимся колледжей и техникумов на заочном или очно-заочном обучении положен отпуск с сохранением среднего заработка:

- для промежуточной аттестации на 1 и 2 курсах - по 30 календарных дней. На каждом из последующих - по 40 дней;

- для итоговой аттестации - до 2 месяцев в соответствии с учебным планом.

Работодатель раз в год также оплатит 50% стоимости проезда к месту учебы и обратно.

При очном обучении можно взять отпуск за свой счёт:

- для промежуточной аттестации - 10 дней в учебном году;

- для итоговой аттестации - до 2 месяцев.

При обучении и в колледже, и в вузе можно сократить рабочую неделю на 7 часов. Делать это можно максимум 10 учебных месяцев перед итоговой аттестацией. Оплата при освобождении от работы - 50% от среднего заработка, но не ниже МРОТ.