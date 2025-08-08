Общество 08.08.2025 в 09:00

Трудовые гарантии для работающих студентов

Что важно знать?
A- A+
Текст: Номер один
Трудовые гарантии для работающих студентов
Pixabay

Вопрос: «На что имеют право работающие студенты?» 

Елена Тимофеевна Б., г.Улан-Удэ

Если молодой человек работает по трудовому договору и впервые получаете высшее или среднее профессиональное образование по аккредитованной программе, ему положены особые трудовые гарантии.

Студентам высших учебных заведений, учащимся на заочном и очно-заочном, положен оплачиваемый учебный отпуск:

- для промежуточной аттестации - 40 дней на 1-2 курсах, 50 - на последующих;

- для итоговой аттестации - до 4 месяцев.

Оплата отпуска - 100% от среднего заработка за каждый календарный день. Также работодатель обязан полностью оплатить проезд раз в год к месту учебы и обратно.

Если студент обучается на очном отделении, то он может взять отпуск за свой счет:

- для промежуточной аттестации - 15 дней в год;

- для подготовки диплома и сдачи итоговых госэкзаменов - 4 месяца;

для сдачи итоговых госэкзаменов - 1 месяц.

Учащимся колледжей и техникумов на заочном или очно-заочном обучении положен отпуск с сохранением среднего заработка:

- для промежуточной аттестации на 1 и 2 курсах - по 30 календарных дней. На каждом из последующих - по 40 дней;

- для итоговой аттестации - до 2 месяцев в соответствии с учебным планом.

Работодатель раз в год также оплатит 50% стоимости проезда к месту учебы и обратно.

При очном обучении можно взять отпуск за свой счёт:

- для промежуточной аттестации - 10 дней в учебном году;

- для итоговой аттестации - до 2 месяцев.

При обучении и в колледже, и в вузе можно сократить рабочую неделю на 7 часов. Делать это можно максимум 10 учебных месяцев перед итоговой аттестацией. Оплата при освобождении от работы - 50% от среднего заработка, но не ниже МРОТ.

Теги
справбюро

Все новости

В Бурятии туристы сделали невыносимой жизнь сельчан
08.08.2025 в 15:58
В Бурятии на подъездных путях станции Медведчиково сошли три вагона с углем
08.08.2025 в 15:53
«Упал до 20 ударов в минуту»: в Бурятии спасли женщину с низким пульсом
08.08.2025 в 15:08
В Бурятской ГСХА за 229 млн рублей отремонтируют общежитие
08.08.2025 в 14:54
В Улан-Удэ отремонтируют улицу возле Александровского сада
08.08.2025 в 14:43
В Бурятии стартовала новая кадровая программа «Россети Сибирь»
08.08.2025 в 14:31
В Бурятии поставили камеры для фиксации непристегнутых ремней безопасности
08.08.2025 в 13:37
В Бурятии пенсионеры-северяне получили более 16,8 млн рублей
08.08.2025 в 13:37
Аэропорт Улан-Удэ побил рекорд
08.08.2025 в 13:02
4-летний малыш после ДТП в Бурятии находится в хирургическом отделении ЦРБ
08.08.2025 в 12:38
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 августа

Читайте также
В Бурятии туристы сделали невыносимой жизнь сельчан
Местные жители просят освободить переправу от приезжих
08.08.2025 в 15:58
В Бурятской ГСХА за 229 млн рублей отремонтируют общежитие
Обновление получит здание на Чертенкова, 34
08.08.2025 в 14:54
В Улан-Удэ отремонтируют улицу возле Александровского сада
Работы там уже начались
08.08.2025 в 14:43
В Бурятии поставили камеры для фиксации непристегнутых ремней безопасности
За год они выявили свыше 14 тысяч данных нарушений
08.08.2025 в 13:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru