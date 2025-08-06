Общество 06.08.2025 в 09:19

С улиц Улан-Удэ откачали более 4-х тысяч кубов воды

Такой объем вывезли за вчерашний день
Текст: Елена Кокорина
Коммунальщики откачали с улиц Улан-Удэ четыре тысячи кубометров воды, появившихся из-за дождя и их работа продолжается. На участках, где уже откачана вода, специалисты убирают песок с проезжей части.

- В районах города продолжают устранять промоины на дорогах. Начальники участков объезжают районы и оперативно передают информацию в диспетчерскую службу. Сообщить о провалах, как и о больших скоплениях воды после дождя можно через чат-бот @dispmbukbu_bot или по телефону круглосуточной диспетчерской службы: 380-838 и 379-646. Если вода скопилась в вашем дворе, мусор или есть другие проблемы – обращайтесь напрямую в свою управляющую компанию, - сообщили в Комбинате по благоустройству города.

Напомним, что вчера после дождя на Боевой обвалился асфальт. Огромный провал образовался напротив пешеходного перехода. Как сообщили в мэрии, в месте провала грунта проходят теплосети ТГК-14. Сейчас там установили пластиковое ограждение и натянули сигнальную ленту.

Фото: мэрия города

